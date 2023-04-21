Инновационные материалы по рецепту маминой шарлотки: в Самаре прошла битва ученых Science Slam

В пятницу, 7 апреля в Самаре прошли научные бои Science Slam Samara. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Science Slam — это международный проект популяризации науки, на сцене бара ученые в простой и интересной форме рассказывают о собственных исследованиях, а зрители аплодисментами выбирают победителя. Официальный слоган мероприятия — бар, наука, рок-н-ролл. В этот раз сложилось все именно так — бар "Вечно молодой", 5 ученых Самарской области на сцене, сюрпризы для зрителей и классная атмосфера. Организаторы мероприятия — Science Slam Samara, StartupSamara и Минэкономразвития Самарской области.

В этом сезоне на слэме выступили пятеро участников университетских слэмов из Самары и Тольятти. Студентка Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Юлиана Шамина рассказала, когда человечеству можно ожидать восстания машин (спойлер — не волнуйтесь, все под контролем). Злата Гудиминко, магистрант Самарского Политеха, разобралась с рецептом маминой шарлотки и использовала его принципы для синтеза специальных порошков. Ей даже удалось снизить затраты на их получение, что точно будет полезно для химической промышленности. Нина Бурова, студентка Самарского государственного медицинского университета, рассказала про диабет и об устройстве, которое они разрабатывают с научной группой. Такое устройство поможет сделать жизнь людей с диабетом 1-го типа более комфортной. Немного гуманитарных наук на слэме добавила Арина Фомичева, магистрант психологического факультета Самарского университета, которая рассказала о том, как когнитивное бессознательное усваивает закономерности. Не обошлось и без 3D-печати — Марина Курбатова, кандидат технических наук, доцент кафедры "Дизайн и искусство" Университета сервиса, рассказала, что с помощью этой технологии можно не только детали изготавливать, но также проектировать и создавать одежду.

Радует, что ученые Самарской области продолжают проводить важные научные исследования, и в науке появляются новые имена. Но Science Slam не только про науку, а еще и про то, как говорить просто о сложном. По версии самарских зрителей, лучшими в этом деле, а, значит, и победителями Science Slam Samara стали Злата Гудиминко из Самарского Политеха и Марина Курбатова из Университета Сервиса. Поздравляем новых рок-звезд от науки!

Марина и Злата также поделились впечатлениями от слэма:

Злата Гудиминко: "Если коротко, то городской слэм очень отличается от университетского своей атмосферой. Это колоссальная поддержка со стороны организаторов и участников, очень теплый прием зрителей. Мы импровизировали, много смеялись и рассказывали очевидные для нас сложные вещи простым языком. Когда я вышла на сцену и увидела бушующее море людей, которые искренне интересуются наукой, то была в восторге. Люди даже подходили после выступления и интересовались нашими наноматериалами… Это очень круто!".

Марина Курбатова: "Science Slam — крутой формат, где ты можешь раскрепоститься и почувствовать себя немного Стивом Джобсом на любой из его захватывающих презентаций. Слэм прошёл на УРА! Крутые и очень внимательные ведущие и организаторы, а под конец и безумно шумные зрители — благодаря им мы со Златой и победили. Спасибо за поддержку, больше слэма!".