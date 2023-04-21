Прокуратура начала проверку из-за пожара в заброшенном здании

В Самаре прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности после пожара в заброшенном доме.

Напомним, 20 апреля загорелось расселенное здание на ул. Ново-Садовой, 167. Площадь возгорания составила 250 кв. м.

Дом признали аварийным еще в 2013 году, но так и не снесли. По мнению надзорного ведомства, к возгоранию привело то, что здание не было никак огорожено и в результате в него мог залезть кто угодно.