Прокуратура начала проверку из-за пожара в заброшенном здании

В Самаре прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности после пожара в заброшенном доме.
Напомним, 20 апреля загорелось расселенное здание на ул. Ново-Садовой, 167. Площадь возгорания составила 250 кв. м.
Дом признали аварийным еще в 2013 году, но так и не снесли. По мнению надзорного ведомства, к возгоранию привело то, что здание не было никак огорожено и в результате в него мог залезть кто угодно.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.