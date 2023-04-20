На ул. Ново-Садовой в Самаре тушат расселенный дом

В четверг, 20 апреля, в 6:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в расселенном трехэтажном доме на ул. Ново-Садовой, 167 в Октябрьском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К моменту прибытия пожарных на месте происшествия горели помещения на третьем этаже с выходом на кровлю на площади 200 м. кв. Пожару присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем направлегы 42 человека и 13 единиц техники.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет. Сейчас тушение продолжается.