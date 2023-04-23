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Происшествия

В Самарском магазине изъяли тысячи пачек контрафактных сигарет

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни нашли немаркированные сигареты в местном магазине, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В торговой точке обнаружили около 5,5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок РФ и специальной маркировки. Большая часть товара была произведена в России и Беларуси. Также были и сигареты без указания страны изготовления.

Продукцию изъяли, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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