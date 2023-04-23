В Самарском магазине изъяли тысячи пачек контрафактных сигарет

Сотрудники Самарской таможни нашли немаркированные сигареты в местном магазине, сообщает ведомство.

В торговой точке обнаружили около 5,5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок РФ и специальной маркировки. Большая часть товара была произведена в России и Беларуси. Также были и сигареты без указания страны изготовления.

Продукцию изъяли, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.