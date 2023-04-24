Здание типографии "Самарабланкиздат" продают за 120 млн рублей

В Самаре группа "СДМ" продает здание типографии "Самарабланкиздат", расположенное на ул. Садовая, 46.
Стоимость шестиэтажного здания составляет 120 млн рублей. Его площадь — порядка 3 тыс. кв. метров. По словам продавца, объект подходит для размещения гостиничного комплекса или офисных помещений.
Отдельно на улице организована бесплатная парковка. В том числе, для грузового транспорта.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой