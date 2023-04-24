16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Здание типографии "Самарабланкиздат" продают за 120 млн рублей Бывшее здание самарского арбитража продали за 256 млн рублей Собственники заложили ТЦ "Империя", чтобы избежать банкротства В Самаре продают здание МФЦ за 180 млн рублей "Центр" передаст области 4,5 га на территории ЗИМа для строительства школы

Девелопмент Строительство и недвижимость

Здание типографии "Самарабланкиздат" продают за 120 млн рублей

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре группа "СДМ" продает здание типографии "Самарабланкиздат", расположенное на ул. Садовая, 46.

Стоимость шестиэтажного здания составляет 120 млн рублей. Его площадь — порядка 3 тыс. кв. метров. По словам продавца, объект подходит для размещения гостиничного комплекса или офисных помещений.

Отдельно на улице организована бесплатная парковка. В том числе, для грузового транспорта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:21 Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты

Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

Владимир Порохин 29 марта 2017 17:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30