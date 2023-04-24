Здание типографии "Самарабланкиздат" продают за 120 млн рублей

В Самаре группа "СДМ" продает здание типографии "Самарабланкиздат", расположенное на ул. Садовая, 46.

Стоимость шестиэтажного здания составляет 120 млн рублей. Его площадь — порядка 3 тыс. кв. метров. По словам продавца, объект подходит для размещения гостиничного комплекса или офисных помещений.

Отдельно на улице организована бесплатная парковка. В том числе, для грузового транспорта.