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Происшествия

В Самарской области задержали 78 пьяных водителей за три дня

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 21 по 23 апреля, в Самарской области сотрудники ГИБДД задержали 78 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего автоинспекторы зафиксировали более 2 тыс. нарушений ПДД. Например, 21 человек сел за руль без водительских прав, 368 — нарушили правила тонировки, 64 — неправильно перевозили детей.

Кроме того, 83 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы 193 раза попались на нарушении ПДД.

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