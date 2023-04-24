В Самарской области задержали 78 пьяных водителей за три дня

За три дня, с 21 по 23 апреля, в Самарской области сотрудники ГИБДД задержали 78 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего автоинспекторы зафиксировали более 2 тыс. нарушений ПДД. Например, 21 человек сел за руль без водительских прав, 368 — нарушили правила тонировки, 64 — неправильно перевозили детей.
Кроме того, 83 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы 193 раза попались на нарушении ПДД.
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