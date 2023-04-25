Деньги РКЦ "Прогресс" застряли во Франции из-за сорванных контрактов

АО "РКЦ "Прогресс" пытается вернуть 950 тыс. евро, перечисленные французской компании SODERN в счет аванса по контрактам, исполнение которых прервалось из-за санкций.

В 2021 г. РКЦ заключил два контракта с SODERN на поставку двух летных моделей звездного датчика и оптического имитатора звезд, контрольно-испытательной аппаратуры. Контракты заключались для разработки и изготовления двух космических аппаратов "Аист-2Т" гражданского назначения.

"Прогресс" перечислил предоплату в размере 950 тыс. евро. Однако в марте 2022 г. в SODERN в связи с санкциями предложили расторгнуть контракты и вернуть аванс. Но стороны не сошлись в условиях возврата денег.

"АО "РКЦ "Прогресс" предлагало связать момент возникновения права собственности компании SODERN на товары с моментом поступления денежных средств на счет АО "РКЦ "Прогресс" в Газпромбанке (г. Москва), а компания SODERN настаивала на том, чтобы право собственности у нее возникало с момента перевода денежных средств, независимо от даты и факта их поступления на счет АО "РКЦ "Прогресс", - говорится в решении суда.

В начале года компания SODERN обратилась в Торговый суд г. Кретей (Франция) с требованием высвободить деньги самарского предприятия, арестовать их и предоставить Ассоциации Парижской коллегии адвокатов полномочия высвободить от ареста после отмены санкций. "Прогресс" такой порядок получения денег не устроил ввиду неопределенности срока возврата.

Самарское предприятие обратилось в местный арбитраж с требованием запретить французскому поставщику продолжать разбирательство в Торговом суде города Кретей, а также запретить SODERN любое разбирательство по контрактам с "Прогрессом" в иностранных судах. В самарском арбитраже посчитали, что объективная и беспристрастная судебная защита прав и интересов российского юридического лица в настоящее время может осуществляться только в пределах РФ, и удовлетворила требования "Прогресса". Кроме того, суд наложил арест на средства SODERN в банке NATIXIS на сумму 950 тыс. евро.

В РКЦ "Прогресс" комментировать ситуацию не стали, сославшись на конфиденциальность информации.