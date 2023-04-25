Деньги РКЦ "Прогресс" застряли во Франции из-за сорванных контрактов

АО "РКЦ "Прогресс" пытается вернуть 950 тыс. евро, перечисленные французской компании SODERN в счет аванса по контрактам, исполнение которых прервалось из-за санкций.
В 2021 г. РКЦ заключил два контракта с SODERN на поставку двух летных моделей звездного датчика и оптического имитатора звезд, контрольно-испытательной аппаратуры. Контракты заключались для разработки и изготовления двух космических аппаратов "Аист-2Т" гражданского назначения.
"Прогресс" перечислил предоплату в размере 950 тыс. евро. Однако в марте 2022 г. в SODERN в связи с санкциями предложили расторгнуть контракты и вернуть аванс. Но стороны не сошлись в условиях возврата денег.
"АО "РКЦ "Прогресс" предлагало связать момент возникновения права собственности компании SODERN на товары с моментом поступления денежных средств на счет АО "РКЦ "Прогресс" в Газпромбанке (г. Москва), а компания SODERN настаивала на том, чтобы право собственности у нее возникало с момента перевода денежных средств, независимо от даты и факта их поступления на счет АО "РКЦ "Прогресс", - говорится в решении суда.
В начале года компания SODERN обратилась в Торговый суд г. Кретей (Франция) с требованием высвободить деньги самарского предприятия, арестовать их и предоставить Ассоциации Парижской коллегии адвокатов полномочия высвободить от ареста после отмены санкций. "Прогресс" такой порядок получения денег не устроил ввиду неопределенности срока возврата.
Самарское предприятие обратилось в местный арбитраж с требованием запретить французскому поставщику продолжать разбирательство в Торговом суде города Кретей, а также запретить SODERN любое разбирательство по контрактам с "Прогрессом" в иностранных судах. В самарском арбитраже посчитали, что объективная и беспристрастная судебная защита прав и интересов российского юридического лица в настоящее время может осуществляться только в пределах РФ, и удовлетворила требования "Прогресса". Кроме того, суд наложил арест на средства SODERN в банке NATIXIS на сумму 950 тыс. евро.
В РКЦ "Прогресс" комментировать ситуацию не стали, сославшись на конфиденциальность информации.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?