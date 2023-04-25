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Происшествия

В Самаре в автобусе № 47 подрались пассажиры

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 апреля, около 17:30 в Самаре в салоне автобуса, следующего по маршруту № 47, произошла драка между пассажирами.

По имеющейся информации, причиной конфликта стало недопонимание. Завязалась перепалка, переросшая в драку. Другие пассажиры пытались разнять дерущихся.

В результате один из участников драки покинул автобус на следующей остановке. За медицинской помощью никто из участников конфликта не обращался.

"Призываем всех пассажиров относиться друг к другу с уважением, не допускать оскорблений и выяснения отношений, в том числе на повышенных тонах и с применением физической силы", — пишет городской департамент транспорта.

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