В Самаре в автобусе № 47 подрались пассажиры

В воскресенье, 23 апреля, около 17:30 в Самаре в салоне автобуса, следующего по маршруту № 47, произошла драка между пассажирами.

По имеющейся информации, причиной конфликта стало недопонимание. Завязалась перепалка, переросшая в драку. Другие пассажиры пытались разнять дерущихся.

В результате один из участников драки покинул автобус на следующей остановке. За медицинской помощью никто из участников конфликта не обращался.

"Призываем всех пассажиров относиться друг к другу с уважением, не допускать оскорблений и выяснения отношений, в том числе на повышенных тонах и с применением физической силы", — пишет городской департамент транспорта.