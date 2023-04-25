С начала года в Самарской области задержали более 2 тысяч пьяных водителей

С начала года на дорогах Самарской области выявлено 2065 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшихся пройти медицинское освидетельствование. С начала месяца выявлено 538 водителей, а за время проведения рейдовых мероприятий с 21 по 23 апреля выявлено 75 таких водителей. Об этом сообщили в ГИБДД по Самарской области.

"В соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, — напомнили в Госавтоинспекции. — Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьёзный штраф".

С начала года в отношении 256 водителей возбуждены уголовные дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".