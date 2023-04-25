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Происшествия

Под Сызранью поймали двоих подростков-зацеперов

СЫЗРАНЬ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске транспортные полицейские поймали двоих подростков, катавшихся на грузовом поезде. Об этом сообщает Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

О нарушителях — двоих мальчиках 14 и 16 лет, катавшихся, зацепившись за вагон, сообщил машинист поезда. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними беседу. Подростки рассказали, что приехали погулять из Сызрани, заскучали пока ждали свою электричку и решили покататься на грузовом поезде.

В отношении родителей мальчиков составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а в отношении 16-летнего подростка — протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте").

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