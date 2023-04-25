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Происшествия

В Самаре мать избила второклашку за то, что не чистил зубы, и перестала кормить

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло с учеником самарского технического лицея.

"Вчера случилась ситуация. Ученик второго класса пришел с синяками на лице, это сразу увидели преподаватели. Отвели ребенка в медпункт, у ребенка оказались множественные травмы на теле, так что прикасаться к ним нельзя, ему очень больно… На вопрос: "Что это такое?" - он ответил: "Это мама, потому что я забыл почистить зубы!" Делает она это постоянно и по любому поводу. Ребенка она била по лицу ремнем! Преподаватели сразу же повезли ребенка в больницу и вызвали, естественно, полицию. Когда пришел сотрудник полиции, ребенок даже обрадовался и сказал: "Вы когда меня в детский дом заберете?" - говорит собеседник Волга Ньюс.

Как сообщает мужчина, мать избитого мальчика работает в крупной частной медицинской организации, а отец - в организации, которая связана с нефтью.

"Естественно, никто ничего не сделал, сегодня ребенок пришел опять в школу весь бледный и опять битый. Его мамаша сказала, что не сын ей и отказалась его вчера даже кормить! Очень жалко мальчика! Ребенок очень добрый и общительный, всем всегда помогает", - рассказывают в лицее.

Зафиксировали травмы мальчика в больнице им. Середавина. А еще на случившееся пожаловались в полицию.

"В отдел полиции Промышленного района поступило сообщение из образовательной организации о том, что у учащегося имеются ушибы. Проведена проверка, в отношении матери составлен административный протокол. Материал передали в суд", - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

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