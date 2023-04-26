Самарские браконьеры незаконно выловили более 2,7 тысяч раков

В Самарской области пресекли браконьерский лов рака, сообщили в Волго-Камском ТУ Рыболовства.

"Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте при участии старшего государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Я. В. Журкина был выявлен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий лова, а именно многозаходных ловушек", — отмечается в сообщении.

Речь идет о 2770 раках. Ущерб водным биологическим ресурсам составил 637,1 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".