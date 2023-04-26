16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские браконьеры незаконно выловили более 2,7 тысяч раков На министра строительства Самарской области возбудили уголовное дело Решение о возвращении в прокуратуру дела сотрудников областного УФССП устояло в областном суде В Самаре мать избила второклашку за то, что не чистил зубы, и перестала кормить Автобус № 47 столкнулся с фурой в Самаре

Происшествия

Самарские браконьеры незаконно выловили более 2,7 тысяч раков

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области пресекли браконьерский лов рака, сообщили в Волго-Камском ТУ Рыболовства.

"Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте при участии старшего государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Я. В. Журкина был выявлен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий лова, а именно многозаходных ловушек", — отмечается в сообщении.

Речь идет о 2770 раках. Ущерб водным биологическим ресурсам составил 637,1 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:19 Защитники обвиняемых в убийстве в кафе "Левша" хотят вернуть дело прокурору

Странные дела творятся в Самаре...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:15 В Самаре начнут суд над вторым сотрудником ФСБ за "хищение" криптовалюты у хакера

Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:11 Адвокаты: Людмила Тархова не могла совершить вымогательство, так как не имела реального компромата

Еще проще. Мошенничество...

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30