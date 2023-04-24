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Муниципалитеты Власть и политика

В Тольятти высадили аллею памяти

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти у стен бывшего военного училища на улице Ворошилова высадили 40 берез. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

В городе завершился месячник "Тольятти — чистый город", но активные горожане не ограничиваются лишь уборкой территорий. При участии Совета ветеранов при военном училище прошла акция "Аллея памяти", в ходе которой у стен бывшего учебного заведения высадили березы.

"Деревья — это наши легкие. Помимо этого, это еще и эстетическое удовольствие. Всегда приятно прогуляться по аллее, спрятаться летом от палящего солнца. Вдвойне приятно, когда знаешь, что к этой аллее ты приложил руку. Вот уже на протяжении пяти лет, совместно с Советом ветеранов, я участвую в акции по посадке деревьев. Это занимает не так много времени, но помогает экологии и радует глаз жителям нашего города", — рассказал общественный деятель и основатель бегового клуба "Run TLT/ БЕГАЙ В ТОЛЬЯТТИ" Андрей Набиев.

Акция "Аллея памяти" берет свое начало еще с 2000-х годов. Вот уже около 20 лет горожане сажают здесь деревья в память о погибших тольяттинцах.

"Главная роль Совета ветеранов — это сохранение традиций нашего Тольяттинского военного училища, а также сохранение памяти о наших бойцах. Эта аллея ветеранов — одна из форм сохранения памяти на долгие годы", — отметил председатель Совета ветеранов училища Павел Радченко.

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