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Происшествия

Самарские таможенники изъяли 30 тыс. презервативов, ввезенных якобы для личного использования

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни задержали партию контрафактных презервативов.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Ехавшую из Казахстана машину остановили на пункте пропуска "Сагарчин" в Оренбургской области. В кузове была 21 коробка с 30 тыс. презервативов Contex. Товар не имел необходимой маркировки.
Кроме того, по фотографиям завод-изготовитель установил, что такой товар не производился. На всей задержанной продукции указан некорректный срок годности. В результате презервативы признали контрафактными. Ущерб составил более 250 тыс. рублей.

По словам получателя, товар предназначался для личного пользования, а о необходимости получения разрешения от правообладателя и маркировках, он не знал.

В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.33 КоАП России ("Ввоз на территорию РФ контрафактных медицинских изделий").

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