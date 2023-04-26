Самарские таможенники изъяли 30 тыс. презервативов, ввезенных якобы для личного использования

Сотрудники Самарской таможни задержали партию контрафактных презервативов.

Ехавшую из Казахстана машину остановили на пункте пропуска "Сагарчин" в Оренбургской области. В кузове была 21 коробка с 30 тыс. презервативов Contex. Товар не имел необходимой маркировки.

Кроме того, по фотографиям завод-изготовитель установил, что такой товар не производился. На всей задержанной продукции указан некорректный срок годности. В результате презервативы признали контрафактными. Ущерб составил более 250 тыс. рублей.

По словам получателя, товар предназначался для личного пользования, а о необходимости получения разрешения от правообладателя и маркировках, он не знал.

В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.33 КоАП России ("Ввоз на территорию РФ контрафактных медицинских изделий").