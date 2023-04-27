Ранняя подготовка к ЕГЭ позволяет получить лучший результат

Чем раньше школьник начинает готовиться к сдаче единого государственного экзамена, тем выше его результаты, уверены в опорной школе РАН — самарской гимназии № 11. Индивидуальный подход, ранняя профилизация, промежуточный мониторинг с коррекцией подготовки и нацеленность на глубокие знания по всем предметам — все это залог традиционно высоких оценок, получаемых гимназистами на ЕГЭ.

Стремятся к глубоким знаниям

В гимназии № 11 стремятся к тому, чтобы результаты единого государственного экзамена были как можно более высокими. Например, средний балл 93 по английскому языку для гимназистов — норма. Каждый год школа борется за то, чтобы удержать столь высокую планку, рассказала директор школы Лилия Галузина.

Подготовка к ЕГЭ рассчитана на детей с высоким уровнем мотивации, обладающих качественными знаниями. Несмотря на приоритет гуманитарных знаний, педколлектив стремится к высокому рейтингу по математике, биологии, химии и физике — это результат огромного системного труда всех методических объединений.

Конечно, предмет № 1 здесь — английский язык. На него в расписании отводится большое количество часов. Но чтобы удержать баланс, приходится создавать дополнительные условия для изучения точных наук.

Обучению по профилям предшествует большая подготовительная работа: тестирование, анализ полученных результатов для выявления предрасположенности к определенным научным сферам. На основании выявленных предпочтений ученикам даются дополнительные внеурочные часы по этим предметам, а уже в 10-11 классе профильная подготовка усиливается.

Чем быстрее ребенок погрузится в изучение технических предметов, тем лучше будет результат. Педагоги стремятся как можно раньше определить склонности подростков, чтобы они смогли сдавать ЕГЭ исключительно по профильным предметам. "Хотя закон позволяет менять профили в течение двух лет, наша задача — ранняя профилизация. Опыт показывает, что высокий балл на ЕГЭ возможен только по предметам, изучаемым на профильном уровне", — считает руководитель.

После первого этапа, предусматривающего вдумчивый выбор профиля, включающий участие в процессе родителей ученика, наступает второй, когда необходимо дать ребенку как можно больше возможностей для подготовки к ЕГЭ. Поэтому в 10-11 классах проводится несколько так называемых пробников: дети тренируются сначала на части заданий, потом уже на целом КИМе. Отдельно проводится апробация ЕГЭ для медалистов и даже ЕГЭ для родителей.

По их результатам учителя выявляют трудности, которые возникают у ребенка, отрабатывают эти вопросы, и подобный тест пишется повторно. Здесь особенно важно своевременно скорректировать учебную нагрузку и дать индивидуальные рекомендации ученикам и даже их родителям. Постоянный мониторинг уровня знаний позволяет в течение года несколько раз зафиксировать, в каких заданиях дети продвинулись и над чем еще необходимо поработать.

В этом году гимназию заканчивает 53 ученика. Директор знает потенциал каждого из них и работает с каждым родителем индивидуально.

"Требования к проведению ЕГЭ суперстрогие. Но игра стоит свеч, потому что единый экзамен дает возможность поступить в любой вуз страны", — говорит Лилия Галузина. Ежегодно выпускники гимназии, среди которых есть и стобалльники, становятся студентами ведущих вузов не только Самарской области, но и Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня ЕГЭ оценивает не только уровень знаний ученика, но и профессиональный уровень учителя. Это экспертная оценка его деятельности — объективная и понятная для всех.

Важна каждая мелочь

Уже несколько лет на базе гимназии организован пункт проведения ЕГЭ, что является еще одним преимуществом — уже на уровне апробации учителя имеют возможность видеть, как все выглядит изнутри, глазами организатора, начиная с прохождения рамок и паспортного контроля до сдачи документов на выходе.

"Каждый раз мы думаем о том, как сделать экзамен максимально комфортным. Это зависит от того, насколько правильно подготовлена аудитория, организаторы, — рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Станислав Исаев. — У нас прошло уже несколько проб для того, чтобы не только дети, но и организаторы были спокойны и не сделали ни одной ошибки".

С этого года роль организатора усложнилась. Теперь нужно не только раздать контрольно-измерительные материалы, но и провести всю процедуру в аудитории, включая печать КИМ и сканирование работ. Пакет документов в окончательном варианте сдается из аудитории, поэтому организатор отвечает за все: чтобы дети правильно подписали, оформили, заполнили бланки, чтобы им хватило бумаги для творческой части.

Проведение ЕГЭ требует большой технической подготовки: компьютеры, сканеры, камеры наблюдения, благодаря которым ЕГЭ транслируется сразу в Москву. Всего в гимназии оборудовано 16 аудиторий, в которых размещаются почти 200 детей, сдающих ЕГЭ по русскому языку, литературе, профильной математике, истории и биологии.