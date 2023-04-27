Ранняя подготовка к ЕГЭ позволяет получить лучший результат

Чем раньше школьник начинает готовиться к сдаче единого государственного экзамена, тем выше его результаты, уверены в опорной школе РАН — самарской гимназии № 11. Индивидуальный подход, ранняя профилизация, промежуточный мониторинг с коррекцией подготовки и нацеленность на глубокие знания по всем предметам — все это залог традиционно высоких оценок, получаемых гимназистами на ЕГЭ.
Стремятся к глубоким знаниям
В гимназии № 11 стремятся к тому, чтобы результаты единого государственного экзамена были как можно более высокими. Например, средний балл 93 по английскому языку для гимназистов — норма. Каждый год школа борется за то, чтобы удержать столь высокую планку, рассказала директор школы Лилия Галузина.
Подготовка к ЕГЭ рассчитана на детей с высоким уровнем мотивации, обладающих качественными знаниями. Несмотря на приоритет гуманитарных знаний, педколлектив стремится к высокому рейтингу по математике, биологии, химии и физике — это результат огромного системного труда всех методических объединений.
Конечно, предмет № 1 здесь — английский язык. На него в расписании отводится большое количество часов. Но чтобы удержать баланс, приходится создавать дополнительные условия для изучения точных наук.
Обучению по профилям предшествует большая подготовительная работа: тестирование, анализ полученных результатов для выявления предрасположенности к определенным научным сферам. На основании выявленных предпочтений ученикам даются дополнительные внеурочные часы по этим предметам, а уже в 10-11 классе профильная подготовка усиливается.
Чем быстрее ребенок погрузится в изучение технических предметов, тем лучше будет результат. Педагоги стремятся как можно раньше определить склонности подростков, чтобы они смогли сдавать ЕГЭ исключительно по профильным предметам. "Хотя закон позволяет менять профили в течение двух лет, наша задача — ранняя профилизация. Опыт показывает, что высокий балл на ЕГЭ возможен только по предметам, изучаемым на профильном уровне", — считает руководитель.
После первого этапа, предусматривающего вдумчивый выбор профиля, включающий участие в процессе родителей ученика, наступает второй, когда необходимо дать ребенку как можно больше возможностей для подготовки к ЕГЭ. Поэтому в 10-11 классах проводится несколько так называемых пробников: дети тренируются сначала на части заданий, потом уже на целом КИМе. Отдельно проводится апробация ЕГЭ для медалистов и даже ЕГЭ для родителей.
По их результатам учителя выявляют трудности, которые возникают у ребенка, отрабатывают эти вопросы, и подобный тест пишется повторно. Здесь особенно важно своевременно скорректировать учебную нагрузку и дать индивидуальные рекомендации ученикам и даже их родителям. Постоянный мониторинг уровня знаний позволяет в течение года несколько раз зафиксировать, в каких заданиях дети продвинулись и над чем еще необходимо поработать.
В этом году гимназию заканчивает 53 ученика. Директор знает потенциал каждого из них и работает с каждым родителем индивидуально.
"Требования к проведению ЕГЭ суперстрогие. Но игра стоит свеч, потому что единый экзамен дает возможность поступить в любой вуз страны", — говорит Лилия Галузина. Ежегодно выпускники гимназии, среди которых есть и стобалльники, становятся студентами ведущих вузов не только Самарской области, но и Москвы и Санкт-Петербурга.
Сегодня ЕГЭ оценивает не только уровень знаний ученика, но и профессиональный уровень учителя. Это экспертная оценка его деятельности — объективная и понятная для всех.
Важна каждая мелочь
Уже несколько лет на базе гимназии организован пункт проведения ЕГЭ, что является еще одним преимуществом — уже на уровне апробации учителя имеют возможность видеть, как все выглядит изнутри, глазами организатора, начиная с прохождения рамок и паспортного контроля до сдачи документов на выходе.
"Каждый раз мы думаем о том, как сделать экзамен максимально комфортным. Это зависит от того, насколько правильно подготовлена аудитория, организаторы, — рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Станислав Исаев. — У нас прошло уже несколько проб для того, чтобы не только дети, но и организаторы были спокойны и не сделали ни одной ошибки".
С этого года роль организатора усложнилась. Теперь нужно не только раздать контрольно-измерительные материалы, но и провести всю процедуру в аудитории, включая печать КИМ и сканирование работ. Пакет документов в окончательном варианте сдается из аудитории, поэтому организатор отвечает за все: чтобы дети правильно подписали, оформили, заполнили бланки, чтобы им хватило бумаги для творческой части.
Проведение ЕГЭ требует большой технической подготовки: компьютеры, сканеры, камеры наблюдения, благодаря которым ЕГЭ транслируется сразу в Москву. Всего в гимназии оборудовано 16 аудиторий, в которых размещаются почти 200 детей, сдающих ЕГЭ по русскому языку, литературе, профильной математике, истории и биологии.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.