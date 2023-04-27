ЕГЭ дает равные возможности всем выпускникам школ

Вопрос о том, зачем нужен ЕГЭ, будет актуален еще долгое время. Основной положительный момент — это равные возможности для всех. При успешной сдаче экзаменов выпускники могут поступить в любой вуз страны. Этот довод в пользу единого государственного экзамена приводит Наталья Сокур, директор самарской школы № 132 имени Героя Советского Союза Г. П. Губанова с углубленным изучением отдельных предметов.

"Я отношусь к единому государственному экзамену положительно. Кроме того, подавать документы можно сразу в несколько вузов. Для родителей нынешних выпускников это была несбывшаяся мечта", — вспоминает Наталья Сокур.

Второй положительный момент: такая форма экзамена оценивает знания и способности ученика более объективно и независимо. Большой процент проверки проводится компьютером, эксперты проверяют только вторую часть работы. И то, что задействованы машины, дает существенную экономию финансовых и человеческих затрат.

Немаловажно, что при подготовке к ЕГЭ повышается уровень самостоятельности ученика и снижается уровень стресса. "Я как администратор, как мама двух дочерей и как бывший выпускник до сих пор помню тот год, когда за одно лето сдавала шесть выпускных экзаменов в школе, а потом три вступительных экзамена в вуз. Для меня это был, наверное, самый тяжелый и сложный год в моей ученической жизни", — делится Наталья Сокур.

Школа № 132 уникальна для Самары — это единственное учебное заведение с углубленным изучением отдельных предметов сразу по трем направлениям: гуманитарное, медицинское и математическое. "Мы даем ребенку возможность получить раннюю профилизацию, то есть прикоснуться к профессии в раннем школьном возрасте, — рассказала директор. — У нас есть гуманитарные классы, где учатся будущие экономисты, юристы, журналисты, а также специальные медицинские классы для будущих врачей, химиков и биологов".

В прошлом году школа стала опорной для Самарского государственного медицинского университета. Педагоги считают это большой победой и очень гордятся. В школу приходят читать курсы преподаватели из медуниверситета, кроме того, дети сами посещают вуз и медицинский колледж. Это дает возможность подростку уже в школе понять, нужна ли ему эта профессия.

Если по каким-то причинам подружиться с медициной не удалось, то в 9 классе ученику еще не поздно перепрофилироваться в "гуманитария" или "технаря", причем сделать это в рамках одной школы, не меняя коллектива и избегая лишнего стресса. Впрочем, из выпуска прошлого года почти целый класс поступал в медуниверситет, заняв в рейтинге поступивших на бюджет верхние строчки.

Очень сильный в школе и математический класс. Количество сдающих информатику увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии. СНИУ, СамГУПС, ПГУТИ, СамГТУ — практически в любом топовом вузе можно встретить выпускников 132 школы. Много ребят едет и в столичные вузы. Поступления 95-98% ее выпускников.

Ежегодно школа имеет высокие результаты по итогам ЕГЭ, стабильно входит в число лидеров по русскому языку, биологии, химии, иностранному языку, истории, обществознанию.