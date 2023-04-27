ЕГЭ дает равные возможности всем выпускникам школ

Вопрос о том, зачем нужен ЕГЭ, будет актуален еще долгое время. Основной положительный момент — это равные возможности для всех. При успешной сдаче экзаменов выпускники могут поступить в любой вуз страны. Этот довод в пользу единого государственного экзамена приводит Наталья Сокур, директор самарской школы № 132 имени Героя Советского Союза Г. П. Губанова с углубленным изучением отдельных предметов.
"Я отношусь к единому государственному экзамену положительно. Кроме того, подавать документы можно сразу в несколько вузов. Для родителей нынешних выпускников это была несбывшаяся мечта", — вспоминает Наталья Сокур.
Второй положительный момент: такая форма экзамена оценивает знания и способности ученика более объективно и независимо. Большой процент проверки проводится компьютером, эксперты проверяют только вторую часть работы. И то, что задействованы машины, дает существенную экономию финансовых и человеческих затрат.
Немаловажно, что при подготовке к ЕГЭ повышается уровень самостоятельности ученика и снижается уровень стресса. "Я как администратор, как мама двух дочерей и как бывший выпускник до сих пор помню тот год, когда за одно лето сдавала шесть выпускных экзаменов в школе, а потом три вступительных экзамена в вуз. Для меня это был, наверное, самый тяжелый и сложный год в моей ученической жизни", — делится Наталья Сокур.
Школа № 132 уникальна для Самары — это единственное учебное заведение с углубленным изучением отдельных предметов сразу по трем направлениям: гуманитарное, медицинское и математическое. "Мы даем ребенку возможность получить раннюю профилизацию, то есть прикоснуться к профессии в раннем школьном возрасте, — рассказала директор. — У нас есть гуманитарные классы, где учатся будущие экономисты, юристы, журналисты, а также специальные медицинские классы для будущих врачей, химиков и биологов".
В прошлом году школа стала опорной для Самарского государственного медицинского университета. Педагоги считают это большой победой и очень гордятся. В школу приходят читать курсы преподаватели из медуниверситета, кроме того, дети сами посещают вуз и медицинский колледж. Это дает возможность подростку уже в школе понять, нужна ли ему эта профессия.
Если по каким-то причинам подружиться с медициной не удалось, то в 9 классе ученику еще не поздно перепрофилироваться в "гуманитария" или "технаря", причем сделать это в рамках одной школы, не меняя коллектива и избегая лишнего стресса. Впрочем, из выпуска прошлого года почти целый класс поступал в медуниверситет, заняв в рейтинге поступивших на бюджет верхние строчки.
Очень сильный в школе и математический класс. Количество сдающих информатику увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии. СНИУ, СамГУПС, ПГУТИ, СамГТУ — практически в любом топовом вузе можно встретить выпускников 132 школы. Много ребят едет и в столичные вузы. Поступления 95-98% ее выпускников.
Ежегодно школа имеет высокие результаты по итогам ЕГЭ, стабильно входит в число лидеров по русскому языку, биологии, химии, иностранному языку, истории, обществознанию.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.