ЕГЭ дает объективную оценку знаний

Кроме очевидных плюсов единого государственного экзамена, среди которых широкий выбор вузов и объективность оценок, в самарской школе № 121 отмечают еще один: дети после сдачи экзаменов становятся более собранными и целеустремленными, приобретают уверенность в своих силах, что пригодится им и во взрослой жизни.

"Мы видим, как проходя подготовку и сдачу ЕГЭ, наши дети меняются, приобретая такие качества как дисциплинированность, умение распределять свое время, четко ставить и достигать цели, — поделилась своими впечатлениями директор школы № 121 Татьяна Моргунова. — Конечно, знания предметов, которые они получают, тоже необходимы, но формирование личности ребенка не менее важный жизненный этап".

В школе уделяется большое внимание к психологическому аспекту подготовки к экзаменам, рассказала педагог-психолог и учитель химии Ольга Носова. Более того, бывшие выпускники охотно делятся с альма-матер своими историями и впечатлениями от сдачи ЕГЭ, что помогает педагогам обобщить полезный опыт и передать его следующему поколению учеников.

"Волнение перед экзаменом — норма. Люди обычно испытывают тревогу и неуверенность перед важными событиями, — объясняет психолог. — Небольшое волнение даже полезно, потому что помогает достичь успеха. Главное — не поддаваться панике".

С точки зрения психологии процесс подготовки к ЕГЭ оптимально растянут по времени. Он начинается еще в 8-9 классах и состоит из нескольких этапов, что позволяет ребенку распределить свои силы, собраться в нужный момент или расслабиться и отдохнуть, а также исправить ошибки или получить недостающие знания при необходимости.

"ЕГЭ — достаточно гибкий инструмент оценки знаний, тем более, экзамен постоянно эволюционирует, — поделилась учитель русского языка и литературы в старших классах, методист Елена Мазилкина. — Долгое время критики ЕГЭ указывали на один существенный недостаток: мол, нельзя оцифровать прекрасное. Но вопросов по литературе на доскональное знание текста давно уже нет".

Зато творческих заданий, которые требуют письменных навыков, умения писать связные тексты — становится все больше, то есть ЕГЭ совершенствуется, эволюционирует.

С другой стороны, рассуждает учитель математики Людмила Мусалимова, ее "цифровой" предмет как раз может быть очень коварным, и нужно объяснять это детям. "Четкость нужна во всем, — согласен заместитель директора по воспитательной работе, бывший выпускник школы, учитель обществознания Владислав Дерябин. — И тем, кто критикует ЕГЭ, я бы ответил: правильно ставить галочки тоже надо уметь".

Заместитель директора по учебной работе и учитель информатики в старших классах Любовь Власова уверена, что именно такой подход позволяет обычной общеобразовательной школе выпускать своих стобалльников, наравне с элитными заведениями, а также гордиться большим количеством успешных учеников, набравших 98 баллов по разным предметам.