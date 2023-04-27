ЕГЭ дает объективную оценку знаний

Кроме очевидных плюсов единого государственного экзамена, среди которых широкий выбор вузов и объективность оценок, в самарской школе № 121 отмечают еще один: дети после сдачи экзаменов становятся более собранными и целеустремленными, приобретают уверенность в своих силах, что пригодится им и во взрослой жизни.
"Мы видим, как проходя подготовку и сдачу ЕГЭ, наши дети меняются, приобретая такие качества как дисциплинированность, умение распределять свое время, четко ставить и достигать цели, — поделилась своими впечатлениями директор школы № 121 Татьяна Моргунова. — Конечно, знания предметов, которые они получают, тоже необходимы, но формирование личности ребенка не менее важный жизненный этап".
В школе уделяется большое внимание к психологическому аспекту подготовки к экзаменам, рассказала педагог-психолог и учитель химии Ольга Носова. Более того, бывшие выпускники охотно делятся с альма-матер своими историями и впечатлениями от сдачи ЕГЭ, что помогает педагогам обобщить полезный опыт и передать его следующему поколению учеников.
"Волнение перед экзаменом — норма. Люди обычно испытывают тревогу и неуверенность перед важными событиями, — объясняет психолог. — Небольшое волнение даже полезно, потому что помогает достичь успеха. Главное — не поддаваться панике".
С точки зрения психологии процесс подготовки к ЕГЭ оптимально растянут по времени. Он начинается еще в 8-9 классах и состоит из нескольких этапов, что позволяет ребенку распределить свои силы, собраться в нужный момент или расслабиться и отдохнуть, а также исправить ошибки или получить недостающие знания при необходимости.
"ЕГЭ — достаточно гибкий инструмент оценки знаний, тем более, экзамен постоянно эволюционирует, — поделилась учитель русского языка и литературы в старших классах, методист Елена Мазилкина. — Долгое время критики ЕГЭ указывали на один существенный недостаток: мол, нельзя оцифровать прекрасное. Но вопросов по литературе на доскональное знание текста давно уже нет".
Зато творческих заданий, которые требуют письменных навыков, умения писать связные тексты — становится все больше, то есть ЕГЭ совершенствуется, эволюционирует.
С другой стороны, рассуждает учитель математики Людмила Мусалимова, ее "цифровой" предмет как раз может быть очень коварным, и нужно объяснять это детям. "Четкость нужна во всем, — согласен заместитель директора по воспитательной работе, бывший выпускник школы, учитель обществознания Владислав Дерябин. — И тем, кто критикует ЕГЭ, я бы ответил: правильно ставить галочки тоже надо уметь".
Заместитель директора по учебной работе и учитель информатики в старших классах Любовь Власова уверена, что именно такой подход позволяет обычной общеобразовательной школе выпускать своих стобалльников, наравне с элитными заведениями, а также гордиться большим количеством успешных учеников, набравших 98 баллов по разным предметам.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.