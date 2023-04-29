В регионе пройдут открытые кинопоказы фильмов о Великой Отечественной войне

С 1 по 5 мая в Самарской области в рамках мероприятий Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю!" в городских округах и муниципалитетах Самарской области пройдут открытые показы фильмов о Великой Отечественной войне, о борьбе народа с фашизмом и нацизмом.
Марафон кинопоказов стартует в первый день фестиваля, 1 мая, с фильма "Ржев". Сеанс состоится в 13:00 в Центре российской кинематографии "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105). Художественный фильм "Ржев" вышел в российский прокат 5 декабря 2019 года. В фильме режиссера картины Игоря Копылова рассказывается об одном из эпизодов знаменитой Ржевской битвы — рота советских солдат должна любой ценой удержать деревню Овсянниково. За основу сценария была взята повесть Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Произведение писателя-фронтовика, получившего в боях тяжелые ранения, несет в себе подлинно народный взгляд на войну во всей ее полноте, с героизмом и необыкновенными душевными качествами русского народа, придававшими ему спасительную стойкость.
Масштабный показ кинофильм "Ржев" на площади Куйбышева в Самаре состоится 2 мая в 18:00, а финальный открытый показ фильма — 5 мая в 18:00 на площадке открытого кинотеатра "Филин" на набережной Самары (ул. Лесная, 31).
2 мая в 18:00 в открытом кинотеатре "Филин" на набережной Самары (ул. Лесная, 31) состоится сеанс фильма "Лето 1941 года".
Самым ожидаемым открытым показом станет сеанс фильма "Нюрнберг", премьера которого в России состоялась в марте этого года. "Нюрнберг" — российский художественный фильм режиссера Николая Лебедева о Нюрнбергском процессе, на котором были озвучены, показаны и доказаны зверства нацизма. Основой сценария стала книга Александра Звягинцева "На веки вечные". В рамках фестиваля "Гитары в строю!" показ фильма состоится 3 мая в 13:00 в Центре российской кинематографии "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105).
Также 3 мая в 18:00 в открытом кинотеатре "Филин" на набережной Самары (ул. Лесная, 31) покажут фильм "Александр Маленький" (1981 г.). Военная драма режиссера Владимира Фокина подняла очень серьезную и сложную тему, а ее главными героями стали дети.
4 мая марафон открытых кинопоказов в рамках Международного фестиваля антифашистской песни "Гитары в строю" продолжится в 18:00 сеансом "Битва за Севастополь", который пройдет в кинотеатре "Филин" на набережной Самары. "Битва за Севастополь" — художественный фильм режиссера Сергея Мокрицкого, снятый в 2015 году. Фильм повествует о судьбе легендарной женщины-снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Красной армии, Героя Советского Союза, лейтенанта Людмилы Павличенко, уничтожившей в годы Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров войск нацистской Германии.
График показов фильмов в муниципальных районах Самарской области необходимо уточнять в администрациях муниципальных образований.
Напомним, Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!" пройдет в Самарской области с 1 по 6 мая. "Самарская область становится столицей антифашистского движения", — подчеркнул масштабность предстоящего события Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции с участием руководителя проекта "Международный фестиваль антифашистской песни "Гитары в строю!" Виталием Мироновым.
На 6 дней Самарская область станет площадкой масштабных патриотических мероприятий, главной целью которых является необходимость международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма и неонацизма. В Самарском регионе пройдут: патриотический мотопробег, открытые показы тематических фильмов, состоятся просветительские мероприятия — дискуссии, лектории, круглые столы, будут работать интерактивные площадки Фестивального городка на площади Куйбышева, пройдут концерты с участием известных творческих коллективов и музыкантов международного уровня.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта (https://antifasongfest.ru/) и в официальной группе фестиваля в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/samara_gvs).
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?