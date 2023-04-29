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Происшествия

В Самаре сотрудники ДПС задержали пьяного дрифтера

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 апреля, в Ленинском районе Самары сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Toyota, который дрифтовал возле увеселительного заведения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел около 02:00. При виде патрульного автомобиля нарушитель предпринял попытку скрыться, но в ходе непродолжительной погони был задержан.

При проверке документов полицейские выявили у 28-летнего водителя явные признаки опьянения, в связи с чем, дорожными инспекторами мужчина был отстранен от управления транспортным средством.

Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. На мужчину составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Автомобиль, принадлежащий знакомому задержанного, помещен на специализированную стоянку.

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