Гандбольная "Лада" не смогла обыграть ЦСКА в "Финале четырех"

Гандбольная "Лада" уступила столичному ЦСКА в "Финале четырех" Кубка России, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

В итоге серебро у "Лады", бронзой довольствовались действующие чемпионки страны ростовчанки. Звенигородки остались без наград. Звания MVP турнира удостоилась нынешняя москвичка, воспитанница тольяттинского гандбола Елена Михайличенко. Ее одноклубница Альбина Мурзалиева с 16-ю голами (13 — с пенальти) получила приз лучшего бомбардира.