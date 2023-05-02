В тольяттинском дендропарке сыграют на гуслях

В четверг в тольяттинском дендропарке пройдет особенный концерт под названием "Былинные гусли". Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".

Пришедшие на выступление тольяттинцы и гости города смогут погрузиться в поток зачаровывающих мелодий народного инструмента и узнать, что такое настоящее народное творчество. Будут исполнены авторские произведения на стихи русских поэтов.

"Посещение бесплатное, — говорится в сообщении. — Не пропустите все самое интересное, и до встречи на концерте!"