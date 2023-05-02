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Банки Финансы

Средства населения на депозитах показывают высокую доходность

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центробанк на своем заседании 28 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Ранее банк России определил базовый уровень доходности по вкладу физлиц в рублях до востребования в мае 2023 года на уровне 8,301% годовых, тогда как в апреле он составил 8,246%. При этом на сегодняшний день ставки по долгосрочным вкладам многих российских банков остаются выше уровня ключевой ставки, что позволяет гарантировать стабильную доходность сберегателям.

К примеру, по сообщению пресс-службы, банк "Открытие" в первом квартале 2023 года начислил сберегателям 10 млрд рублей процентов, из них 6,9 млрд рублей по вкладам и 3,1 миллиарда по накопительным счетам. Каждую секунду банк начислял сберегателям в качестве процентов порядка 925 рублей по вкладам и 445 рублей по накопительным счетам.

По статистике, которую приводит пресс-служба кредитной организации, около 40% вкладчиков имеют также накопительный счет, среди владельцев накопительных счетов вклады есть у 24%. Гендерный баланс сберегателей выглядит так: 55% вкладов в первом квартале в банке держали женщины, по сумме доля их депозитов составила 60%. Женщины также преобладали среди владельцев накопительных счетов (56%), но по размещенным на счетах суммам доминировали мужчины (52%) за счет большего среднего чека. Открывать сберегательные продукты клиенты предпочитали онлайн — в январе–марте 2023 года 52% вкладов и 77% накопительных счетов были оформлены дистанционно.

На фоне сохраняющейся высокой доходности банки наращивают депозитные портфели. В частности, портфель размещенных в банке средств розничных клиентов ВТБ, включая классические сбережения, средства на счетах эскроу, инвестиционные и прочие инструменты, по итогам первого квартала составил 7,57 трлн рублей, увеличившись с начала года на 3%. Драйвером роста выступили депозиты, объем которых вырос на 7%, до 3,4 трлн рублей. Общее число вкладчиков ВТБ за три первых месяца выросло на 13%, до 1,5 млн клиентов, а их совокупный процентный доход по депозитам и накопительным счетам составил 70 млрд рублей.

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