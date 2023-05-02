В галерее "Новое пространство" открылась выставка Натальи Мурадовой "Условный знак. Стежок"

В пятницу, 28 апреля, в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась большая персональная выставка признанного мастера художественного текстиля Натальи Мурадовой "Условный знак. Стежок".
В экспозиции представлено около 80 работ народного художника РФ, академика Российской академии художеств Натальи Мурадовой. Многие полотна для выставки были привезены с лучших площадок Москвы, Санкт-Петербурга, США, Австрии, Норвегии, Кореи и Японии.
Огромные панно сочетают в себе различные текстуры и предметы. В одной работе могут быть ткань, роспись, шитье и авторская техника, в другой - шелк, печать и акрил, а третья - из печати, росписи, шитья и страз или батика, росписи, вышивки и коллажа. Полотна созданы без эскизов, все идеи автор держит в голове. Сочетая классические приемы с современными техниками ноу-хау, используя неожиданные объекты, материалы и текстуры, Наталья Мурадова формировала свою собственную поэтику.
"Художником послан сигнал о собственной тревоге как нежный привет своим - ждущим открытия, ищущим, идущим навстречу - посвященным. Всем, кто способен, уловив тихий и загадочный "условный знак", проявить любопытство и доверие, живость чувства и деятельную заинтересованность. Таким открываются сокровища деталей, бесконечных подробностей и скрытых посланий", - так характеризует свою работу Наталья Мурадова.
Выставку "Условный знак. Стежок" можно посетить до 11 июня по адресу пр. Ленина, 14а, ГБУК "СОУНБ", "Новое пространство". Вход свободный.
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Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
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