В "Открытом пространстве" представили выставку художника Жени Бабушкина "Время сновидений"

В пятницу, 28 апреля, Самарская областная универсальная научная библиотека представила в локации "Открытое пространство" выставку "Время сновидений", посвященную 70-летию художника и поэта Жени Бабушкина.

Картины художника выполнены цветными карандашами на листах А4. На экспозиции работы разделяются в секции по тематикам: рамка с рисунками школьниц "Знание - сила", изображения "Приснившиеся художнику", группа необычных картин с восьминогими девушками "8-е число", коллекция отдельно представленных работ "Финикийские боги: Карфаген-то давно разрушен" и другое.

Некоторые героини рисунков имеют имена. Так, несколько картин посвящены девочке по имени Сабина - это работа "Персонажки: Сабина, Виолетта" и серия рисунков "Сабина и осьминоги". Помимо этого, есть персонажи "Наденька, 5-й элемент" и "Нонночка".

"Австралийские аборигены называли "временем сновидений" эпоху, по-нашему сказать, доисторическую, до начала разумного сознания - "когда звезды разговаривали". Значит, когда мы спим, то подключаемся "к общей базе данных", - так расшифровал название выставки автор.

Его героини - эльфы - отражают беспечность, детское озорство, они живут, балуются, пляшут, едят конфеты, разуваются, наряжаются в гирлянды, у них нет возраста, они свободны, любят заглядывать в шкафы и лазать по деревьям.

"Его эльфочки свободны, они могут быть везде: там, здесь, везде одновременно, как во сне. Там нет пространства, нет привязанности, там всегда полет. Вот и Женя такой", - прокомментировала Светлана Шатунова, искусствовед, журналист и хороший друг Жени Бабушкина.

Посетить выставку "Время сновидений" можно до 28 мая по адресу пр. Ленина, 14а, ГБУК "СОУНБ", "Открытое пространство" (холл второго этажа). Вход свободный.