В Новокуйбышевске состоится акция "Знание.Герои" Общества "Знание"

В четверг, 4 мая, на площадке Новокуйбышевского нефтехимического техникума состоится Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция "Знание.Герои". Мероприятие организовано Российским обществом "Знание" совместно с центром Роспатриот.
Перед студентами техникума выступит участник специальной военной операции, командир взвода десантно-штурмового соединения Алексей Кутырев и расскажет о своем военном опыте и служении Отечеству.
Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция "Знание.Герои", стартовавшая 18 апреля по всей стране, посвящена героическим поступкам современников, их самоотверженному труду, служению стране и согражданам. Молодые участники акции по всей стране познакомятся с героями наших дней. Также молодежь сможет углубить свои знания об истории России, о воинской славе родных регионов, об СВО и ее истинных причинах.
На мероприятии в Новокуйбышевске выступит участник специальной военной операции, член "Боевого братства" России Алексей Кутырев. Он принимал участие в СВО в период с сентября 2022 по январь 2023 года, командовал взводом десантно-штурмового соединения, награжден медалью "За ратную доблесть".
После возвращения из зоны СВО Алексей Кутырев стал участником совместного проекта Росмолодежи, Роспатриотцентра "Твой герой". В рамках этого проекта военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, могут пройти обучение в Центре знаний "Машук", чтобы приступить к работе в патриотических центрах.
По признанию Алексея, этот проект изменил его жизнь, после обучения в Центре он принял для себя решение заниматься патриотическим воспитанием молодежи. В частности, в планах Алексея вести военно-спортивный кружок в одной из школ Новокуйбышевска.
В рамках акции "Знание.Герои" наставник поделится личным опытом участия в СВО и расскажет, по каким причинам для него было важным выполнить воинский долг перед Родиной. Алексей Кутырев объяснит, почему для него имеет особое значение патриотическое воспитание молодежи, и ответит на все вопросы ребят.
Военно-патриотическая акция "Знание.Герои" продлится до 31 мая и охватит все 89 регионов страны. Акция уже состоялась на площадках Владикавказа, Воронежа, Гатчины, Иркутска, Липецка, Луганска, Майкопа, Новосибирска, Симферополя, Ставрополя, Уфы, Читы, Южно-Сахалинска, Ярославля и других городов. Перед слушателями выступают герои современности, а также историки, политологи, государственные и общественные деятели, многие из которых награждены "Золотой Звездой" Героя России, орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством", медалями "За отвагу". Спикерами акции становятся герои и участники СВО, ветераны Великой Отечественной войны, медики, общественные деятели, волонтеры и все желающие рассказать о подвигах наших соотечественников и достижениях Российской Федерации.
Площадками акции станут школы, музеи, библиотеки, патриотические центры, парки, а всего более 20 000 точек, где планируются выступления более 10 000 спикеров. Для того чтобы принять участие в акции в качестве эксперта или предоставить площадку, необходимо зарегистрироваться на сайте Общества "Знание".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.