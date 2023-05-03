В Новокуйбышевске состоится акция "Знание.Герои" Общества "Знание"

В четверг, 4 мая, на площадке Новокуйбышевского нефтехимического техникума состоится Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция "Знание.Герои". Мероприятие организовано Российским обществом "Знание" совместно с центром Роспатриот.

Перед студентами техникума выступит участник специальной военной операции, командир взвода десантно-штурмового соединения Алексей Кутырев и расскажет о своем военном опыте и служении Отечеству.

Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция "Знание.Герои", стартовавшая 18 апреля по всей стране, посвящена героическим поступкам современников, их самоотверженному труду, служению стране и согражданам. Молодые участники акции по всей стране познакомятся с героями наших дней. Также молодежь сможет углубить свои знания об истории России, о воинской славе родных регионов, об СВО и ее истинных причинах.

На мероприятии в Новокуйбышевске выступит участник специальной военной операции, член "Боевого братства" России Алексей Кутырев. Он принимал участие в СВО в период с сентября 2022 по январь 2023 года, командовал взводом десантно-штурмового соединения, награжден медалью "За ратную доблесть".

После возвращения из зоны СВО Алексей Кутырев стал участником совместного проекта Росмолодежи, Роспатриотцентра "Твой герой". В рамках этого проекта военнослужащие, вернувшиеся из зоны СВО, могут пройти обучение в Центре знаний "Машук", чтобы приступить к работе в патриотических центрах.

По признанию Алексея, этот проект изменил его жизнь, после обучения в Центре он принял для себя решение заниматься патриотическим воспитанием молодежи. В частности, в планах Алексея вести военно-спортивный кружок в одной из школ Новокуйбышевска.

В рамках акции "Знание.Герои" наставник поделится личным опытом участия в СВО и расскажет, по каким причинам для него было важным выполнить воинский долг перед Родиной. Алексей Кутырев объяснит, почему для него имеет особое значение патриотическое воспитание молодежи, и ответит на все вопросы ребят.

Военно-патриотическая акция "Знание.Герои" продлится до 31 мая и охватит все 89 регионов страны. Акция уже состоялась на площадках Владикавказа, Воронежа, Гатчины, Иркутска, Липецка, Луганска, Майкопа, Новосибирска, Симферополя, Ставрополя, Уфы, Читы, Южно-Сахалинска, Ярославля и других городов. Перед слушателями выступают герои современности, а также историки, политологи, государственные и общественные деятели, многие из которых награждены "Золотой Звездой" Героя России, орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством", медалями "За отвагу". Спикерами акции становятся герои и участники СВО, ветераны Великой Отечественной войны, медики, общественные деятели, волонтеры и все желающие рассказать о подвигах наших соотечественников и достижениях Российской Федерации.

Площадками акции станут школы, музеи, библиотеки, патриотические центры, парки, а всего более 20 000 точек, где планируются выступления более 10 000 спикеров. Для того чтобы принять участие в акции в качестве эксперта или предоставить площадку, необходимо зарегистрироваться на сайте Общества "Знание".