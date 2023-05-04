В Самарском университете разработали малоразмерный поршневой двигатель для беспилотников

Группа сотрудников кафедры "Теплотехника и тепловые двигатели" Самарского университета им. Королёва разработала проект авиационного поршневого двигателя мощностью 5 л. с. для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В нём использованы проверенные временем, простые, но эффективные решения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В состав группы разработчиков вошли Алексей Горшкалёв, Виктор Урлапкин, Сергей Корнеев и руководитель проекта, доцент Михаил Орлов.

"Наша разработка, прежде всего, отвечает требованиям к двигателю для беспилотника. Простой по конструкции и приспособленный к крупносерийному производству. Легкий, обладающий высокой литровой мощностью и недорогой. Надежный в эксплуатации и устойчивый к внешним электромагнитным воздействиям. В то же время мы предусмотрели высокую ремонтопригодность конструкции и возможность значительного увеличения ресурса, что позволит предложить рынку модификации для наземной бензотехники", — рассказал Михаил Орлов.

Он пояснил, что в диапазоне мощностей от 5 до 50 л. с. двухтактный поршневой двигатель эффективнее четырехтактного и превосходит его по массогабаритным характеристикам. Карбюраторная система питания на двигателе БПЛА предпочтительнее современной системы впрыска топлива, так как более устойчива к внешним электромагнитным воздействиям. Стальная гильза в сочетании с алюминиевым блоком цилиндров — это, с одной стороны, экономия массы, а с другой — ремонтопригодность и упрощение технологии изготовления ключевых комплектующих, определяющих базовые характеристики двигателя.

Теперь разработку Самарского университета им. Королёва необходимо воплотить в металле, чтобы выполнить программу испытаний и доводку, а затем запустить в производство на одном из самарских предприятий. Для этого разработчикам необходим индустриальный партнер, поиск которого сейчас ведется.

"Работы по созданию малоразмерных авиационных поршневых двигателей с диапазоном мощностей от 5 до 50 л. с. сегодня актуальны как никогда. Конструкторы знают: проектирование летательного аппарата начинается с выбора подходящего двигателя. Но для российских разработчиков БПЛА импортные двигатели этого класса сейчас недоступны либо из-за "заоблачных" цен, либо по причине прекращения поставок в страну. Что касается российских разработок, то в этой нише их сейчас практически нет", — отметил Михаил Орлов.

Руководитель коллектива разработчиков подчеркнул, что на основе базового одноцилиндрового двигателя мощностью в 5 л. с. может быть оперативно создана линейка многоцилиндровых авиадвигателей разной мощности и схем: рядные, оппозитные, V-образные, звездообразные с числом цилиндров от двух до пяти. А увеличив ресурс двигателей за счет дефорсирования, можно при минимуме затрат конвертировать авиационные модификации для легкой мототехники и бытовой бензотехники — мотокультиваторов, мотоблоков, газонокосилок и бензопил. Такой подход открывает перед университетской разработкой хорошие рыночные перспективы.

Авиационный поршневой двигатель мощностью 5 л. с. разрабатывается в Самарском университете в рамках программы "Приоритет-2030". При этом, как сообщил Михаил Орлов, коллектив разработчиков занимается не только разработкой проектов двигателей, но и теоретическими разработками, позволяющими ускорить процесс проектирования и доводки. Кафедра располагает и собственной стендовой базой, позволяющей испытывать двигатели мощностью от 5 л. с. и выше.

"Самарский университет им. Королёва де-факто может и должен стать одним из перспективных центров разработки беспилотников. Все компетенции у нас для этого имеются — есть Центр беспилотных систем, где уже созданы несколько моделей легких БПЛА, и эта тематика может быть расширена. Есть высококвалифицированные специалисты по поршневым двигателям, причем подготовка инженеров по этому направлению не прекращалась с 1942 года. Именно в Самаре в 1982–1983 годах был разработан первый отечественный дистанционно управляемый летательный аппарат "Пчела" и поршневые двигатели для него П-020 и П-032. Сегодня мы готовы продолжить эти традиции", — отметил академик Евгений Шахматов, научный руководитель Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королёва.