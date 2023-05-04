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Общество

Вечный огонь в селе Сергиевск Самарской области подключен к сетевому газу

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Газпром газораспределение Самара" подключил к сетевому газу Вечный огонь мемориала "Воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в селе Сергиевск. Сегодня состоялось торжественное зажжение огня.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

В церемонии приняли участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара", ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов, представители администрации муниципального района Сергиевский, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и жители Сергиевска.

Во время ремонта мемориала специалистами "Газпром газораспределение Самара" был проложен сетевой газопровод общей протяженностью 137 метров и установлено газоиспользующее оборудование, что позволило перевести объект с сжиженного на сетевой природный газ. Ранее огонь на мемориале зажигался только 9 мая.

Теперь в общей сложности сетевой газ поставляется на 25 мемориалов в Самарской области.

"Новые Вечные огни зажигаются по всей стране. Сегодня почетную эстафету приняла Самарская область — Вечный огонь мемориального комплекса в Сергиевске переведен на сетевой газ. Пока мы чтим память наших героев, жива наша Великая Победа", — отметил Михаил Смирнов.

 

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