Вечный огонь в селе Сергиевск Самарской области подключен к сетевому газу

"Газпром газораспределение Самара" подключил к сетевому газу Вечный огонь мемориала "Воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в селе Сергиевск. Сегодня состоялось торжественное зажжение огня.
В церемонии приняли участие генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара", ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов, представители администрации муниципального района Сергиевский, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и жители Сергиевска.
Во время ремонта мемориала специалистами "Газпром газораспределение Самара" был проложен сетевой газопровод общей протяженностью 137 метров и установлено газоиспользующее оборудование, что позволило перевести объект с сжиженного на сетевой природный газ. Ранее огонь на мемориале зажигался только 9 мая.
Теперь в общей сложности сетевой газ поставляется на 25 мемориалов в Самарской области.
"Новые Вечные огни зажигаются по всей стране. Сегодня почетную эстафету приняла Самарская область — Вечный огонь мемориального комплекса в Сергиевске переведен на сетевой газ. Пока мы чтим память наших героев, жива наша Великая Победа", — отметил Михаил Смирнов.
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