Дожди и ветер: в Самарской области воздух остынет до +10°C

В Самаре и области в предстоящие праздничные выходные ожидается прохладная и дождливая погода. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу днем, 5 мая, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер Южный, 7…12 м/с. Температура воздуха +21…+23 °C

В субботу, 6 числа, в Самарской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 6…11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +20…+25 °C. По западу области до 15°C.

7 мая в регионе установится облачная погода. По-прежнему прогнозируются кратковременные дожди, местами — с грозами. Ветер северо-западный, 8…13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °C, днем +10…+15 °C.

В понедельник и вторник, 8 и 9 мая, — переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C. Также в ночные часы — местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°C. Дневная температура воздуха +10…+15 °C.