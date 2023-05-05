Пожар на ул. Кабельной локализовали

В пятницу, 5 мая, в 16:05 локализовали пожар в доме на ул. Кабельной, 3. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар начался в 14:58. К моменту прибытия огнеборцев горела кровля на площади 420 кв. м.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности "№2". На тушение направили 120 человек и 41 единицу техники. В 16:05 пожар удалось локализовать на площади 450 кв. м.

Пострадавших нет. Из здания эвакуировали 26 человек. Уровень сложности пожара снизили до "1-БИС". Тушение продолжается.