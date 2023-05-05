Пожар на ул. Кабельной в Самаре полностью ликвидировали

Загоревшееся трехэтажное здание на ул. Кабельной в Самаре потушили. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, пожар начался в 14:58. К моменту прибытия огнеборцев горела кровля на площади 420 кв. м.

Локализовали возгорание в 16:05. К этому моменту площадь пожара выросла до 450 кв. м. Из здания эвакуировали 26 человек.

В 17:06 возгорание ликвидировали.

На месте происшествия также побывали и. о. зампрокурора Самары Павел Лукин и и. о. прокурора Советского района Самары Алексей Баев. Сейчас районная прокуратура начала проверку соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома.