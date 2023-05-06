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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Авиакор" может возобновить производство самолетов Ан-140

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский завод "Авиакор" может возобновить программу строительства самолетов Ан-140, которая была остановлена в 2015 г. в связи с отказом от сотрудничества украинских предприятий, при условии импортозамещения комплектующих, сообщает tass.ru со ссылкой на годовой отчет предприятия.

"Также с учетом отказа украинских предприятий от сотрудничества (основная часть поставщиков и КБ Разработчика — ГП "Антонов" находятся на Украине — прим. ТАСС) программа строительства самолетов Ан-140 в настоящее время остановлена. Но предприятие готово выполнять техническое обслуживание и ремонт данного типа ВС для поддержания его эксплуатации. В случае реализации программы импортозамещения комплектующих изделий и систем самолета Ан-140 предприятие готово возобновить выпуск данных самолетов", — говорится в опубликованных данных.

Согласно годовому отчету, компенсирующей мерой после остановки проекта Ан-140 стало участие "Авиакора" в проекте строительства турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога", который реализует Уральский завод гражданской авиации. "В рамках проекта "Авиакор" изготавливает фюзеляж и другие агрегаты для изготовления опытных образцов. В дальнейшей перспективе планируется освоение и постановка на серийное производство готовых самолетокомплектов и финальная сборка самолетов на "Авиакоре", включая проведение летных испытаний", — уточняется в разделе "Планы будущей деятельности".

Еще одним компенсационным заказом для предприятия является изготовление в рамках программы импортозамещения компонентов для новых российских коммерческих самолетов SSJ-100 и МС-21.

Ан-140 создан для замены пассажирских самолетов Ан-24 и Як-40 и грузовых Ан-26, Ан-30 и Ан-32. Первый полет Ан-140 российской сборки состоялся в августе 2005 г., с 2006 г. самолеты этого типа серийно выпускались на самарском заводе "Авиакор", несколько из них были переданы российским военным ведомствам, в частности ВМФ РФ. В 2015 г. руководство предприятия объявило о приостановке программы выпуска Ан-140 из-за ситуации на Украине, где находится КБ "Антонов" и 34 поставщика комплектующих.

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