В тольяттинском Дендропарке пройдет бесплатный мастер-класс по ткачеству

Уникальный мастер-класс "Ткацкая мастерская" пройдет в тольяттинском Дендропарке 11 мая в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".

"Вы сможете познакомиться с историей ткацкого мастерства и научиться создавать эксклюзивные вещи на ткацком станке. Узнаете много интересного о забытом традиционном ремесле, которое существовало с древних времён на Руси и зарядиться энергией весны", — говорится в сообщении.

Мастер-класс проведет автор проектов по развитию ткацкого ремесла в Самарской области Любовь Воронина, посещение бесплатное.