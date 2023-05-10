В тольяттинском Дендропарке пройдет бесплатный мастер-класс по ткачеству

Уникальный мастер-класс "Ткацкая мастерская" пройдет в тольяттинском Дендропарке 11 мая в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".
"Вы сможете познакомиться с историей ткацкого мастерства и научиться создавать эксклюзивные вещи на ткацком станке. Узнаете много интересного о забытом традиционном ремесле, которое существовало с древних времён на Руси и зарядиться энергией весны", — говорится в сообщении.
Мастер-класс проведет автор проектов по развитию ткацкого ремесла в Самарской области Любовь Воронина, посещение бесплатное.
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