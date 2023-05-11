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Музыка Культура

Стали известны артисты, которые выступят на юбилейном Грушинском фестивале в 2023 году

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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50-й всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина состоится с 29 июня по 2 июля 2023 года. По традиции он пройдет на фестивальной поляне на Мастрюковских озерах в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В 2023 году организаторы подготовили для гостей ретро-путешествие: воссоздание на поляне атмосферы 70-х, работу костровой площадки, ретро-фотозоны. Гостей ждут мастер-классы для детей и взрослых, новые образовательные, интерактивные проекты и новое выставочно-досуговое пространство "Аллея фестивалей", где гости смогут узнать о развитии движения авторской песни в стране, познакомиться с представителями клубов и фестивалей авторской песни из самых разных регионов, посидеть с гитарой в кругу старых и новых друзей в зоне отдыха.

Об истории фестиваля и его лауреатах расскажут музейные стенды. На поляне будет представлена галерея "Пять поколений Лауреатов Грушинского", а также галерея "Легенды Грушинского", посвященная знаменитым ушедшим бардам, чьи имена навсегда вписаны в историю фестиваля.

Начиная с 2023 года, улицы и тропы поляны обретут названия и будут носить имена легендарных людей Грушинского фестиваля. Теперь на карте поляны можно будет увидеть дорогу Юрия Визбора, аллею Юрия Кукина, перекресток Евгения Евтушенко, переулок Леонида Сергеева, рощу Валерия Мищука, поляну Юрия Панюшкина, тропу Виктора Берковского и др.

В фестивале примут участие: народный артист России Олег Митяев, Вадим Егоров, Вадим Мищук, Грушинское трио, Галина Хомчик, Тимур Шаов, Никита Высоцкий, Анатолий Киреев, Елена Фролова, Александр Гейнц и Сергей Данилов, Роман Ланкин и Сергей Шитов, "Необарды" (Павел Пиковский, Василий Уриевский, Ромарио), Тимур Ведерников, Валентин Вихорев, Вячеслав Ковалев, Наталья Кучер, Андрей и Ирина Колесниковы, Олег Медведев, группа "Ирония судьбы", Дмитрий Бикчентаев, Алексей Зыков, Марина Дмитриева, Никита Дорофеев, Раиса Нур, Александр Тимофеев, Веста Солянина, Иван Ялынский, Екатерина Котеночкина, ансамбль "Жаворонки", Иван Дубовицкий и многие другие.

Ожидается насыщенная юбилейная программа, более 110 авторов, исполнителей, музыкантов, поэтов выступят на сценах юбилейного Грушинского фестиваля. В программе спектакль "Райские яблоки", посвященный 85-летию Владимира Высоцкого; концерт "Атланты держат небо", посвященный 90-летнему юбилею Александра Городницкого; проект "Поет Поляна!"; кулинарное шоу "Байки из топора". Традиционный ночной гала-концерт на Гитаре состоится в ночь с 1 на 2 июля.

Будут работать 14 концертных площадок. Расписание концертов будет опубликовано накануне фестиваля на сайте.

Большой конкурс авторской песни традиционно пройдет в три тура. Принять участие в первом туре можно онлайн или уже на Поляне. Каждый участник может подать заявку только один раз: лично или удаленно. Онлайн-прием заявок откроется 1 июня 2023 г. на сайте.

1 июля в акватории Волги в районе фестивальной поляны состоится парусная регата, посвященная полувековому юбилею Грушинского фестиваля. Ожидается также насыщенная спортивная программа — традиционный футбольный матч, гонки на байдарках, соревнования на сапах, туристское ориентирование и пр.

Для гостей фестиваля будет работать фуд-корт и ярмарка, скважины с питьевой водой, для автотранспорта будет организована парковка. С 29 июня по 2 июля будут организованы дополнительные электрички из Самары до Платформы им. В. Грушина. Проживание на фестивале организуется участниками самостоятельно в формате палаточного городка.Всю информацию о фестивале и подготовке к нему можно будет найти на сайте ru и в социальной сети vk.com/grushinfestivals.

Фестиваль пройдет в рамках марафона авторской песни России 2022-2023 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив и при поддержке правительства Самарской области, госкорпорации "Росатом", Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба.

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