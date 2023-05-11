Работники АО "Транснефть — Приволга" приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтеры Бугурусланского РНУ провели субботник, привели в порядок могилы воинов, умерших от ран в госпиталях Бугуруслана в период войны.

Волонтеры также благоустроили воинские мемориалы в Бугуруслане, селах Татарская Тумбарла и Поповка Бавлинского района Республики Татарстан, а также в селах Красноармейское и Терновка Энгельсского муниципального района Саратовской области. Работники Саратовского РНУ на личные средства закупили саженцы деревьев и высадили "Аллею Победы" в центре села Красноармейское. По окончании мероприятия там была установлена памятная табличка.

В праздничные дни представители аппарата управления и Самарского РНУ АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в митинге на площади Славы в Самаре, где прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери — Родине". Сотрудники Центральной базы производственного обслуживания возложили цветы к воинским мемориалам в г. Новокуйбышевске.

В г. Волгограде работники РНУ возложили цветы и венки к Вечному огню на Аллее героев, Мамаевом кургане и памятнику Г. К. Жукову. Цветы были также возложены к обелискам и памятникам воинам Великой Отечественной войны в селах, хуторах и районных центрах Волгоградской и Ростовской областей, где расположены производственные объекты предприятия.

Накануне праздника молодые специалисты, работники служб социального развития районных нефтепроводных управлений (РНУ) совместно с представителями филиала ООО "Транснефть - Финанс" в г. Самаре посетили ветеранов войны, бывших работников предприятия, поздравили их и вручили подарки.

Состоялись также мероприятия по поддержке военнослужащих — участников специальной военной операции. Работники аппарата управления и Волгоградского РНУ побывали в госпиталях Волгоградской и Самарской областей, передали подарки и георгиевские ленты воинам, проходящим лечение и реабилитацию. Волонтеры Саратовского РНУ изготовили 80 эвакуационных строп, которые через Саратовское областное волонтерское движение "Zа Победу!" передали в зону специальной военной операции.

Эстафета мероприятий будет продолжена в рамках волонтерских акций "30 добрых дел", посвященных 30-летию ПАО "Транснефть" и 70-летию АО "Транснефть - Приволга", которые отмечаются в этом году.