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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется юбилейная выставка Вячеслава Сухова

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 мая, в 18:00 в Выставочном зале СРО ВТОО Союза художников России откроется юбилейная выставка (0+) художника Вячеслава Сухова.

Вячеслав Сухов родился в 1948 г. в Куйбышеве, окончил художественно-педагогическое отделение Пензенского художественного училища им. Савицкого. В 1970-1996-х годах преподавал рисунок, живопись и композицию в детской художественной школе №1 в Самаре. Одновременно с преподавательской работой вел активную творческую деятельность.

Вячеслав Сухов является одним из наиболее своеобразных самарских графиков. Его камерные, почти монохромные акварели привлекают своей атмосферой. Тематически это интерьеры, пейзажи, символические композиции. Первично художник отталкивается от окружающих его вещей - предметов обстановки комнаты, посуды, драпировок. Но все эти объекты, творчески претворенные, переводятся в иной план, перед нами открывается утративший телесность мир, в котором витают одухотворенные сущности. Абстрактные композиции Сухова привлекают внимание градациями внутренне сосредоточенных, самоуглубленных тонов.

Выставка продлится до 3 июня.

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