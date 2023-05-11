16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тинькофф объединил самарских предпринимателей Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным

Банки Финансы

ПСБ запустил сервис выдачи квалифицированной электронной подписи для бизнеса

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность оформления в отделениях банка квалифицированной электронной подписи (КЭП), выпущенной удостоверяющим центром ФНС России.

Услуга доступна как клиентам ПСБ, так и бизнесу, который еще не открыл расчетного счета в банке.

"ПСБ, являясь одним из доверенных лиц, которые уполномочены Федеральной налоговой службой выдавать предпринимателям квалифицированный сертификат электронной подписи, запустил услугу его быстрого и удобного оформления в отделениях банка. Наличие электронной подписи, которая имеет такую же юридическую силу, как и подпись на бумаге, позволяет компаниям участвовать в электронных торгах, в том числе в рамках госзаказа, работать на Госуслугах и в других сервисах, принимающих КЭП. Кроме того, предприниматели получают возможность дистанционно подавать отчетность в налоговую, а также подписывать договоры и письма, оформленные в цифровом виде", — сказал Роман Гаврилов, старший вице-президент, директор департамента цифровых продаж ПСБ.

С 1 января 2022 года выдавать КЭП юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям может только удостоверяющий центр ФНС в своих территориальных подразделениях или через офисы доверенных лиц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4