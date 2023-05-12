Места в детсады Самары распределят 19 мая

В пятницу, 19 мая, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2023-2024 учебный год.

Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг либо https://es2p.asurso.ru/. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Родители имеют право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МОО в порядке убывания предпочтения).

Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении рекомендуется обратиться в МФЦ.

О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса "Очередник" ("Ожидание направления") в статус "Направлен", что можно отслеживать на портале образовательных услуг по адресу либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе "Поиск заявлений").