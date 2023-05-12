Гандбольная "Лада" вышла в полуфинал чемпионата России

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ответном матче четвертьфинала плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" в Тольятти "Лада" обыграла краснодарскую "Кубань" со счетом 31:23 (18:13) и по сумме двух встреч вышла в полуфинал, сообщает пресс-служба автозаводчанок.