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Команда ТОАЗа завоевала серебряные медали турнира по хоккею с мячом

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда "ТОАЗ" стала серебряным призером посвященного Дню Победы регионального турнира по мини-хоккею с мячом, который прошел в Новокуйбышевске. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Игровой сезон 2022–2023 гг., который проводился в Новокуйбышевске, для сборной ТОАЗа стал успешным. В октябре прошлого года ледовая дружина предприятия выиграла областной турнир ветеранов. На зимних соревнованиях заводская команда завоевала серебряные медали регионального кубка в возрастной категории старше 40 лет. В первенстве Самарской области на большом поле спортсмены заняли третье место.

Финальным аккордом в череде побед тоазовцев стала игра в честь 9 Мая. Большой спортивный турнир прошел в ледовом дворце "Роснефть-Арена". Кроме местного "Нефтяника", соперниками заводской команды на льду выступили сборные команды городов Самары и Чапаевска. В итоговом матче хоккеисты ТОАЗа встретились с новокуйбышевскими спортсменами. Напряженная борьба сменилась серией буллитов, по результатам которых команда предприятия заняла почетное второе место. Лучшим бомбардиром турнира признан сотрудник лаборатории контроля и диагностики Тольяттиазота Алексей Нефедов.

Большую роль в отличных результатах тольяттинцев играет тренер и ветеран ТОАЗа Евгений Красюков. Заводскую команду по хоккею с мячом он организовал еще в 1983 году. В планах у команды — участие в третьем межрегиональном турнире по хоккею с мячом с сильнейшими сборными из 12 городов России.

"Тольяттиазот с момента основания уделяет особое внимание спорту и успешно развивает его на предприятии, — рассказал руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ" Арсен Джалилов. — За эти годы завод стал одним из лидеров промышленных предприятий региона в продвижении здорового образа жизни и укреплении корпоративного спорта. Команда "ТОАЗ" по хоккею с мячом в этом году отмечает 40-летний юбилей. Она не раз давала повод для гордости и радости и пребывает в отличной форме. Болеем за тоазовцев и ждем новых ярких побед!"

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