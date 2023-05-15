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Музеи и выставки Культура

В Самаре представят "Музыку Модерна" из России, Франции, Германии и Австрии

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 мая, в Музее Модерна пройдет концерт "Модерн на разных языках" (12+) из цикла "Музыка Модерна".

Выступят солисты Самарского академического театра оперы и балета и Самарской филармонии: Анастасия Вечеркина, Федор Шинкевич, Степан Волков, Елена Марченко, Светлана Ковтун. Партию фортепиано исполнит концертмейстер САТОБ Юлия Ставцова.

Прозвучат произведения, созданные в XIX и XX веках в России, Франции, Германии и Австрии.

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