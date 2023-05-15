16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Галерея "Заварка" представила программу "Ночи музеев" В Самаре представят "Музыку Модерна" из России, Франции, Германии и Австрии В музее Алабина откроется выставка "Искусство Марки" "Музей Фабрики-кухни" ищет экспонаты для коллекции, посвященной истории советского общепита В "Открытом пространстве" представили выставку художника Жени Бабушкина "Время сновидений"

Музеи и выставки Культура

Галерея "Заварка" представила программу "Ночи музеев"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 мая, в Самаре пройдет "Ночь музеев", в которой будет участвовать музей-галерея "Заварка". В 2023 г. темой акции будет "История и истории".

20 мая "Заварка" будет работать с 14:00 до 22:00.

В программе:

— С 14:30 до 16:00 мастер-класс (6+) по работе с мозаикой — изготовление панно "Дом Маштакова". Его ведущая — мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области, художник по стеклу Алена Медведева.

— Выставка "Самарские наличники" (6+). В экспозиции более 40 изображений оконных обрамлений и резных деталей деревянных домов, подлинные элементы декора зданий и широкий предметный ряд, связанный с изготовлением и популяризацией наличников. На "Ночи музеев" в "Заварке" пройдут три экскурсии (6+) по выставке: с 15:00 до 16:00, с 17:00 до 18:00, с 19:00 до 20:00.

— Дополнением к выставке "Самарские наличники" станет инсталляция "Окошко" (6+) Кирилла Гурова. Одна из тем творчества самарского художника — язык пространств, поиск в природе графем, которые составляют неизвестные человеку буквы и иероглифы, изучение поэзии земли и растений. В инсталляции "Окошко", созданной специально для акции "Ночь музеев" в музее-галерее "Заварка", художник соединяет человеческий и природный языки, заимствуя символы наличников и растений, сталкивая природное и человеческое.

Вход на все мероприятия свободный, но на мастер-класс необходима предварительная запись. Ссылку на регистрацию можно найти в группе "Заварки" ВКонтакте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4