Галерея "Заварка" представила программу "Ночи музеев"

В субботу, 20 мая, в Самаре пройдет "Ночь музеев", в которой будет участвовать музей-галерея "Заварка". В 2023 г. темой акции будет "История и истории".

20 мая "Заварка" будет работать с 14:00 до 22:00.

В программе:

— С 14:30 до 16:00 мастер-класс (6+) по работе с мозаикой — изготовление панно "Дом Маштакова". Его ведущая — мастер декоративно-прикладного искусства Самарской области, художник по стеклу Алена Медведева.

— Выставка "Самарские наличники" (6+). В экспозиции более 40 изображений оконных обрамлений и резных деталей деревянных домов, подлинные элементы декора зданий и широкий предметный ряд, связанный с изготовлением и популяризацией наличников. На "Ночи музеев" в "Заварке" пройдут три экскурсии (6+) по выставке: с 15:00 до 16:00, с 17:00 до 18:00, с 19:00 до 20:00.

— Дополнением к выставке "Самарские наличники" станет инсталляция "Окошко" (6+) Кирилла Гурова. Одна из тем творчества самарского художника — язык пространств, поиск в природе графем, которые составляют неизвестные человеку буквы и иероглифы, изучение поэзии земли и растений. В инсталляции "Окошко", созданной специально для акции "Ночь музеев" в музее-галерее "Заварка", художник соединяет человеческий и природный языки, заимствуя символы наличников и растений, сталкивая природное и человеческое.

Вход на все мероприятия свободный, но на мастер-класс необходима предварительная запись. Ссылку на регистрацию можно найти в группе "Заварки" ВКонтакте.