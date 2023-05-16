Тольяттинский краеведческий музей представил программу "Ночи музеев"

В субботу, 20 мая, Тольяттинский краеведческий музей присоединяется к акции "Ночь музеев" (0+). В центре внимания будут истории, герои, коллекции, научные открытия и достижения, увлечения и хобби. Все это представят на разных площадках в музее с 17:00 до 1:00.
В программе:
— "История в историях" — "особая" экскурсия по музейным экспозициям — истории, факты, мнения, неподтвержденные сведения о городе — то, о чем мы не говорим в обычной экскурсии;
— "бродилки" с маршрутными листами по экспозициям "Ставрополь провинциальный" и "20 век: Ставрополь-Тольятти";
— детская территория творчества "Нарисуй изобретение";
— деловая игра "Перенос города";
— новая палеонтологическая программа "Тольятти — родина единорогов" (рассказ об удивительном ископаемом животном и мастер-класс по изготовлению амулета — уменьшенной копии "рога единорога");
— экскурсия по новой выставке "Запечатленные в фарфоре";
— тайные экскурсии по фондохранилищам письменно-печатных документов, предметов крестьянского быта, бытовой техники;
— мастер-класс по росписи глиняных игрушек от школы им. Шагала, по созданию мозаике "Вдохновляясь городом", по созданию фоторамки "Из Тольятти с любовью", по изготовлению значка, по рисованию аниме героев "Что такое руманга";
— научно-популярные лекции по лингвистике, химии, палеонтологии.
Впервые на "Ночи" возле музея с 19:00 до 21:00 организуют выставку ретроавтомобилей из СССР. На ней будут модели Волжского автомобильного завода.
В течение всего вечера будет работать депозитарий с экскурсиями по экспозиции "Звонкая история", фотозона, цифровой планетарий, выставка "Древняя жизнь", где можно узнать о динозаврах.
Стоимость билетов на акцию: 300 руб. взрослый, 200 руб. льготный (детский, студенческий, пенсионный). Билет на "Ночь" можно купить по "Пушкинской карте".
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...