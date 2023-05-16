Тольяттинский краеведческий музей представил программу "Ночи музеев"

В субботу, 20 мая, Тольяттинский краеведческий музей присоединяется к акции "Ночь музеев" (0+). В центре внимания будут истории, герои, коллекции, научные открытия и достижения, увлечения и хобби. Все это представят на разных площадках в музее с 17:00 до 1:00.

В программе:

— "История в историях" — "особая" экскурсия по музейным экспозициям — истории, факты, мнения, неподтвержденные сведения о городе — то, о чем мы не говорим в обычной экскурсии;

— "бродилки" с маршрутными листами по экспозициям "Ставрополь провинциальный" и "20 век: Ставрополь-Тольятти";

— детская территория творчества "Нарисуй изобретение";

— деловая игра "Перенос города";

— новая палеонтологическая программа "Тольятти — родина единорогов" (рассказ об удивительном ископаемом животном и мастер-класс по изготовлению амулета — уменьшенной копии "рога единорога");

— экскурсия по новой выставке "Запечатленные в фарфоре";

— тайные экскурсии по фондохранилищам письменно-печатных документов, предметов крестьянского быта, бытовой техники;

— мастер-класс по росписи глиняных игрушек от школы им. Шагала, по созданию мозаике "Вдохновляясь городом", по созданию фоторамки "Из Тольятти с любовью", по изготовлению значка, по рисованию аниме героев "Что такое руманга";

— научно-популярные лекции по лингвистике, химии, палеонтологии.

Впервые на "Ночи" возле музея с 19:00 до 21:00 организуют выставку ретроавтомобилей из СССР. На ней будут модели Волжского автомобильного завода.

В течение всего вечера будет работать депозитарий с экскурсиями по экспозиции "Звонкая история", фотозона, цифровой планетарий, выставка "Древняя жизнь", где можно узнать о динозаврах.

Стоимость билетов на акцию: 300 руб. взрослый, 200 руб. льготный (детский, студенческий, пенсионный). Билет на "Ночь" можно купить по "Пушкинской карте".