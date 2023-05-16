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Музеи и выставки Культура

Исторический парк "Россия — Моя история" приглашает на "Ночь музеев"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 мая, в Историческом парке "Россия — Моя история" пройдет акция "Ночь музеев".

Парк приоткроет двери в мир истории и историй. Вы сможете открыть для себя прошлое города и Самарского края с помощью действующей инсталляции и запланированной программы. К "Ночи музеев" Исторический парк полностью преобразится — накануне завершилось переоборудование технического оснащения парка.

Детская программа (0-6 лет):

13:00 Квест "В гостях у сказки";

14:00 Интерактивная экскурсия "Древняя история оживает";

15:00 Открытие новой выставки фоторабот Андрея Павлова "Муравьиные истории" и квест "Легенды Жигулей".

Вечерняя программа (12+):

16:00

— Встреча ветеранов ФК "Крылья Советов" Равилем Аряповым, Виктором Развеевым и Василием Мазуром и автограф-сессия в конференц-зале.

— Квест "Спешим на помощь князю Засекину".

17:00

— Творческая встреча с актерами Самарского театра юного зрителя "СамАрт" Анастасией Вельмискиной, Дмитрием Добряковым и Павлом Маркеловым.

— Экскурсия "История Самарских улиц".

18:00

— Выступление танцевального коллектива "Армида".

— Обзорная экскурсия по экспозиции "Рюриковичи".

19:00

— Мастер-класс по акварельной живописи "Городские пейзажи" от художницы Юлии Дорофеевой.

— Обзорная экскурсия по экспозиции "Романовы".

20:00

— Мастер-класс "Искусство, в котором мы живем". Посвящен Самарской архитектуре, вы сможете выбрать фасад одного из архитектурных памятников Самары и воплотить его в технике аппликация.

— Обзорная экскурсия по экспозиции первой половины XX века: "1914-1945. От Великих потрясений к Великой Победе".

В течение всего дня будет работать инсталляция-фотозона "За каждой дверью своя история".

Билет: взрослый — 300 руб., детский — 150 руб. (только в кассе Исторического парка). Также действует единый билет (С ним вы сможете посетить все филиалы Музея им. Алабина) взрослый — 350 руб., детский — 250 рублей.

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