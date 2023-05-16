Исторический парк "Россия — Моя история" приглашает на "Ночь музеев"

В субботу, 20 мая, в Историческом парке "Россия — Моя история" пройдет акция "Ночь музеев".
Парк приоткроет двери в мир истории и историй. Вы сможете открыть для себя прошлое города и Самарского края с помощью действующей инсталляции и запланированной программы. К "Ночи музеев" Исторический парк полностью преобразится — накануне завершилось переоборудование технического оснащения парка.
Детская программа (0-6 лет):
13:00 Квест "В гостях у сказки";
14:00 Интерактивная экскурсия "Древняя история оживает";
15:00 Открытие новой выставки фоторабот Андрея Павлова "Муравьиные истории" и квест "Легенды Жигулей".
Вечерняя программа (12+):
16:00
— Встреча ветеранов ФК "Крылья Советов" Равилем Аряповым, Виктором Развеевым и Василием Мазуром и автограф-сессия в конференц-зале.
— Квест "Спешим на помощь князю Засекину".
17:00
— Творческая встреча с актерами Самарского театра юного зрителя "СамАрт" Анастасией Вельмискиной, Дмитрием Добряковым и Павлом Маркеловым.
— Экскурсия "История Самарских улиц".
18:00
— Выступление танцевального коллектива "Армида".
— Обзорная экскурсия по экспозиции "Рюриковичи".
19:00
— Мастер-класс по акварельной живописи "Городские пейзажи" от художницы Юлии Дорофеевой.
— Обзорная экскурсия по экспозиции "Романовы".
20:00
— Мастер-класс "Искусство, в котором мы живем". Посвящен Самарской архитектуре, вы сможете выбрать фасад одного из архитектурных памятников Самары и воплотить его в технике аппликация.
— Обзорная экскурсия по экспозиции первой половины XX века: "1914-1945. От Великих потрясений к Великой Победе".
В течение всего дня будет работать инсталляция-фотозона "За каждой дверью своя история".
Билет: взрослый — 300 руб., детский — 150 руб. (только в кассе Исторического парка). Также действует единый билет (С ним вы сможете посетить все филиалы Музея им. Алабина) взрослый — 350 руб., детский — 250 рублей.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...