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Музеи и выставки Культура

Егор Голопогосов, Евгений Зубков, Аристарх Чернышев и другие известные диджитал-художники примут участие в выставке NFT-искусства на ЦИПР

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В VIII ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая состоится 31 мая — 2 июня 2023 года в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская Ярмарка", примут участие всемирно известные диджитал-художники. Об этом сообщает пресс-служба конференции ЦИПР.

На выставке NFT-искусства Decipraland "The Singularity", проводимой в рамках конференции ЦИПР-2023, представят свои работы более 40 художников, среди которых: арт-группа Synticate, Евгений Зубков, Аристарх Чернышев, Artem Tkach, Хусейн Кучкаров, Alpevchino, Руслан Вяльцев, NAPASIO, Egor Golopogosov, Дмитрий Папиж, Ratelrise, Julia Cyberflora, Антон Сакара, Александр Соколов, Александр Макаров, ANTIPOV.3D, KIRA DIRON, Andy Newmerge, Kirill Chirkov, Karen ArtYan, Ольга Гладилова, Татьяна Матиясевич, Риз Есентаев, Магомед Казиев, Богдан Рахманкулов.

Конференция ЦИПР станет площадкой для третьей выставки диджитал-искусства Decipraland под названием "The Singularity", представляющей инновационные и экспериментальные работы цифровых художников. На мероприятии можно приобрести NFT-произведения, познакомиться с виртуальными аватарами и посмотреть цифровые модные показы. "NFT-искусство развивается стремительными темпами. Появляются новые инструменты, которые не боятся использовать молодые и перспективные креаторы. Ежегодно выставка цифрового искусства Decipraland дает возможность начинающим художникам заявить о себе, а опытным мастерам — продемонстрировать свой талант и найти новые проекты", — рассказывает основатель ЦИПР Ольга Пивень.

В Музее цифрового искусства ЦИПР, который начнет свою работу в даты конференции, будут представлены три легендарных токена из первой NFT-коллекции ВКонтакте, а также обложка, сгенерированная нейросетью для издания ЦИПР.

VIII ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится 31 мая — 2 июня 2023 года в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская Ярмарка". Организатором конференции является компания "ОМГ".

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