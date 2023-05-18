В "Открытой галерее" презентовали художественную выставку "Тёплая..."

В среду, 17 мая, в художественном пространстве "Открытая галерея" была представлена выставка Самарской региональной организации творческого Союза художников России "Тёплая..."

Здесь можно познакомиться с более 30 работами разных художников. Среди них трилогия лесных пейзажей Татьяны Хоминой, летние натюрморты Елены Маховой, речные пейзажи Екатерины Соловьевой, картина "Солнечным утром на Волге" Наиля Рахимова и другие. Каждый автор работает в своем стиле и своей цветовой гамме. Среди большого количества пестрых и ярких художественных произведений, которые как раз делают выставку "теплой", имеются и черно-белые картины Елены Маховой.

"Теплая выставка посвящена природному, душевному теплу, теплу, которое каждый художник вкладывает в свою картину", — пояснила Татьяна Казакова, заместитель председателя творческого союза.

Помимо картин, несколько стендов предназначены для кукольных статуэток Елены Колесник, Татьяны Казаковой и Наталии Александровой, композиции декоративных стеклянных бутылок Ирины Ким и кокошников ручной работы Светланы Снежиной.

Выставку можно посетить до 11 июня по адресу ул. Фрунзе, 96, ТЦ "Европа", художественная галерея "Открытая галерея" (третий этаж, 318 секция). Четверг — воскресенье с 11:00 до 19:00. Вход свободный.