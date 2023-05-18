Самарская сборная завоевала медали на первенстве России по кикбоксингу

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В Кемерово определили победителей первенства России по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 64 регионов России, сообщает пресс-служба регионального минспорта.