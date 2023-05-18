Самарская сборная завоевала медали на первенстве России по кикбоксингу

В Кемерово определили победителей первенства России по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 64 регионов России, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Сильнейших выявляли в ринговых дисциплинах "фулл-контакт", "лоу-кик", "К1". Самарский регион представили 11 атлетов. В копилке сборной три медали: золото у Дарьи Беличко (в/к 36 кг, фулл-контакт) и Алексея Чукманова (в/к до 81 кг, К1), серебро — у Константина Айнетдинова (в/к +81 кг, К1).
Спортсмены, завоевавшие золотые и серебряные награды, получили возможность попасть в состав национальной сборной страны.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?