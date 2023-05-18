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Единоборства Спорт

Самарская сборная завоевала медали на первенстве России по кикбоксингу

КЕМЕРОВО. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кемерово определили победителей первенства России по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 64 регионов России, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Сильнейших выявляли в ринговых дисциплинах "фулл-контакт", "лоу-кик", "К1". Самарский регион представили 11 атлетов. В копилке сборной три медали: золото у Дарьи Беличко (в/к 36 кг, фулл-контакт) и Алексея Чукманова (в/к до 81 кг, К1), серебро — у Константина Айнетдинова (в/к +81 кг, К1).

Спортсмены, завоевавшие золотые и серебряные награды, получили возможность попасть в состав национальной сборной страны.

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