ХК "Лада" подписал контракты с тренерским штабом

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракты на два сезона с тренерским штабом: главный тренер Олег Браташ, тренеры Павел Десятков и Максим Семенов, тренер вратарей Алексей Семенов, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Олег Браташ - воспитанник школы "Крылья Советов". Во время игровой карьеры выступал за команды "Крылья Советов" (Москва), ЦСКА (Москва), "Сент-Томас Уйалдкэт", (Лондон, Канада), "Акрони" (Есенице, Словения), "Торпедо" (Ярославль).

Тренерскую карьеру Олег Владимирович начал в родном клубе "Крылья Советов" - сначала в школе, а потом и в основной команде, где он начал в роли помощника, а в последствие стал главным тренер. Работал тренером вратарей в СКА (Санкт-Петербург). Привел МХК "Спартак" к Кубку Харламова в 2014 году. Возглавлял молодежную команду "Локо" (Ярославль), после чего был помощником в тренерском штаба основной команды "Локомотив" (Ярославль).

С 2016 г. работал в системе национальной сборной России. Возглавлял молодежную и Олимпийскую сборную России.

Павел Десятков - воспитанник тольяттинской школы хоккея. Вместе с "Ладой" он дважды становился чемпионом России, трижды - серебряным медалистом, а также завоевал Кубок Европы. За восемь сезонов (с 1992 года по 2000) в составе тольяттинского клуба Павел Николаевич сыграл в 223 матчах, в которых набрал 82 (37+45) очка.

Павел Десятков начал тренерскую карьеру в ДЮСШ "Лада". Работал главным тренером молодежной команды "Ладья" и помощником в основной команде "Лада", где был в тренерском штабе Геннадия Цыгурова.

Павел Николаевич ранее работал в клубах ВХЛ: ЦСК ВВС (Самара), ХК "Рязань", "Молот" (Пермь), "Сокол" (Краснорярск). В сезоне 2022/23 вместе с красноярским "Соколом" Десятков дошел до финала Кубок Петрова.

Максим Семенов - воспитанник усть-каменогорского хоккея. За "Ладу" он отыграл с 2002 по 2006 год. Вместе с тольяттинским клубом Семенов завоевал серебро и две бронзы чемпионата России по хоккею.

За плечами Максима Семенова внушительная игровая карьера - 12 сезонов в КХЛ (612 матчей) и шесть в Суперлиге (340 матчей). Выступал Максим Петрович и за сборную Казахстана.

Игровую карьеру Максим Семенов завершил в 2020 г. и сразу перешел на тренерский мостик. Два сезона он был тренером в "Барысе" (Астана, Казахстан) и сборной Казахстана, а в 2022 году вошел в тренерский штаб "СКА-Невы".

Алексей Семенов - воспитанник тольяттинской школы хоккея. Выступал за "Ладу" в сезонах 2005/06, 2009/10 и с 2014 по 2017 года. Вместе с тольяттинским клубом стал обладателем Континентального Кубка.

За свою игровую карьеру Алексей Валерьевич выступал за клубы: ЦСК ВВС (Самара), "Металлург" (Серов), "Автомобилист" (Екатеринбург), ХК "Дмитров", "Югра" (Ханты-Мансийск), "Сарыарка" (Караганда, Казахстан), ХК "Гомель" (Белоруссия), ХК "Саров", "Южный Урал" (Орск), "Дизель" (Пенза), "Ариада" (Волжск).

После завершения игровой карьеры Алексей Семенов проводил различные мастер-классы для вратарей. Был тренером вратарей и спикером в программе ФХР "Красная машина". Работал руководителем отдела вратарей в системе "АКМ" (Тульская область).