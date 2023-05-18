Спортивным директором хоккейной "Лады" стал Рафик Якубов

Спортивным директором хоккейного клуба "Лада" стал Рафик Якубов, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Рафаэль Хабибуллович имеет за плечами внушительный опыт работы. В последние сезоны он работал спортивным директором в системе СКА (Санкт-Петербург). Ранее был генеральным менеджером казанского "Ак Барса" и нижнекамского "Нефтехимика".
В бытность игроком Якубов выступал за "Ладу" на протяжении трех сезонов с 1992 по 1995 год. Вместе с тольяттинским клубом Рафаэль Хабибуллович завоевал Кубок Межнациональной хоккейной лиги и стал чемпионом России в 1994 году.
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