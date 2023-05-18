Сергей Лопушанский возглавил "Ладью"

Главным тренером ХК "Ладья" назначен Сергей Лопушанский, сообщает пресс-служба клуба.

По ходу сезона 2022/23 Сергей Лопушанский принял команду МХЛ "Сарматы" из Оренбурга. Большую часть тренерской карьеры Сергей Григорьевич провел в системе казанского "Ак Барса", где работал с молодежными командами "Ирбис" и "Барс".

На взрослом уровне тренировал "Спутник" (Нижний Тагил) и "Дизель" (Пенза), позднее работал генеральным директором и менеджером пензенского клуба.