Сергей Лопушанский возглавил "Ладью"

Главным тренером ХК "Ладья" назначен Сергей Лопушанский, сообщает пресс-служба клуба.
По ходу сезона 2022/23 Сергей Лопушанский принял команду МХЛ "Сарматы" из Оренбурга. Большую часть тренерской карьеры Сергей Григорьевич провел в системе казанского "Ак Барса", где работал с молодежными командами "Ирбис" и "Барс".
На взрослом уровне тренировал "Спутник" (Нижний Тагил) и "Дизель" (Пенза), позднее работал генеральным директором и менеджером пензенского клуба.
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