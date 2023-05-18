Глава региона поможет самарским бойцам с отправкой в госпитали региона

В Елховском районе губернатор Дмитрий Азаров встретился с семьями участников СВО. На личных встречах губернатор оценивает, как работает система поддержки в каждом конкретном муниципалитете.

Основные просьбы, с которыми обратились к губернатору родные военнослужащих, касались предоставления отпуска и помощи с отправкой в госпитали Самарской области.

"В ходе каждой поездки в район, город, всегда провожу встречу с семьями военнослужащих. Понятно, что есть отчетность по тому, с какими просьбами обращаются, по их отработке. Но всегда в честном разговоре глаза в глаза всё немножко по-другому, - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи. - Поэтому хотел бы вас послушать, как отлажено взаимодействие с властями района, поселения, с социальными службами, откликаются ли, предлагают ли решения, какие есть вопросы, по которым нужна моя помощь".

Мать одного из бойцов рассказала: в районе сложилось большое сообщество людей, которые оказывают помощь фронту. Формировать посылки для ушедших на службу ребят помогают все. Несколько жительниц собрали пряжу, ткань, нитки… бабушки связали из них носки, а предприниматели организовали пошив флисовых шапок для бойцов и отправку собранных посылок.

Дмитрий Азаров поинтересовался, отметили ли активистов на районном уровне, и предложил отметить их и на уровне региона.

Одна из участниц встречи - жена бойца - поблагодарила Дмитрия Азарова за решение вопроса с квартирой, на которую она имела право, как сирота.

"Много лет копилась, к сожалению, очередь по квартирам для детей-сирот, и сейчас мы стараемся эту очередь сокращать. В прошлом году около 1000 квартир было приобретено, эту работу продолжим, - отозвался глава региона.

Жена бойца также обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой оказать содействие в отправке мужа в госпиталь на операцию. Губернатор пообещал разобраться в ситуации. Еще одно поручение он дал министру здравоохранения Армену Беняну: боец получил контузию и проходит лечение в Воронежской области. Его родные просят переправить военнослужащего на самарскую землю.

Несколько матерей обратились к Главе региона с благодарностью за оказание помощи нашим бойцам, пострадавшим в результате ракетного удара в Макеевке в ночь на 1 января этого года.

"В ту злополучную ночь мой сын тоже был там. Попал в госпиталь в Ростовской области, потом ему помогли с самолетом и перелетом, - поделилась одна из жительниц Елховского района. Военнослужащий прошел лечение, но жалобы на самочувствие все еще остаются.

Глава региона пообещал взять ситуацию в отработку. "Выясним, какая, может быть, дополнительная медицинская помощь нужна, постараемся уточнить необходимость дальнейшего лечения, - отозвался Дмитрий Азаров, записав обращение матери бойца.

Напомним, 17 мая на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с заместителем командующего войсками Центрального военного округа Дмитрием Глушенковым была достигнута договоренность о взаимодействии по вопросу отпусков военнослужащих.